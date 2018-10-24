Nurmagomedov: «Nα φέρουμε 100.000 κόσμο στο στάδιο του Λουζνίκι στο ματς με Mayweather» (pic)

Ο Ρώσος θριαμβευτής στο ματς με τον Conor McGregor έγραψε στο λογαριασμό του στο Instagram:
«Θέλουμε να γίνει στην Μόσχα ο αγώνας και στο θρυλικό Luzhniki arena. Είναι σίγουροι πως μπορούμε να φέρουμε 100.000 κόσμο και να σπάσουμε ρεκόρ. Το σημαντικότερο, ο πατέρας μου θα είναι στην γωνία μου, μια και δεν χρειάζεται να του εξασφαλίσω βίζα. Το ερώτημα για τους φανς μου είναι: Πιστεύετε σε μένα ή νομίζετε πως θα με ρίξει νοκ άουτ στην πυγμαχία;».
Сегодня состоялась встреча с генеральным секретарём Федерации бокса России @umar_kremlev Обсудили бой с Мэйвезером. Хотим, чтобы бой прошёл в Москве на легендарной арене Лужники.Уверены,что соберём 100 тыс зрителей,а также установим мировой рекорд по продаже платных трансляций. А,самое важное,в углу будет мой Отец, в Москву виза ведь не нужна. А так вопрос к моим болельщикам: вы в меня верите? Или тоже считаете, что он меня вырубит по боксу? #толькоВперёд #победатолькоотВсевышнего