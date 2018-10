Roman Reigns: Αποχωρεί για να βγάλει νοκ-άουτ τη λευχαιμία και να επιστρέψει! (pics & vids)

Τον Ιούλιο το 2010 στα 22 του, έχοντας αφήσει πίσω του τον κόσμο του αμερικάνικου football και με τη λευχαιμία να του χτυπάει την πόρτα, ο Leati Joseph Anoaʻi έψαχνε μία διέξοδο.

Εναν τρόπο να σηκωθεί. Και το κατάφερε μέσω του WWE. «Φόρεσε» το όνομα Roman Reigns και κατάφερε μέσα σ' αυτήν τη δεκαετία να γίνει θρύλος στον συναρπαστικό κόσμο των ρινγκ. Στα 33 του πια, όντας τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής δεν θα έχει την ευκαιρία να διατηρήσει τον Universal τίτλο του. Η λευχαιμία επέστρεψε για έναν ακόμα αγώνα μαζί του. Κι εκείνος δεν θα γυρίσει την πλάτη σ' άλλη μία πρόκληση.

«Όλα αυτά είναι ψέματα επειδή στην πραγματικότητα το όνομά μου είναι Joe και έχω παλέψει με τη λευχαιμία για 11 χρόνια αλλά δυστυχώς επέστρεψε. Λόγω του ότι είναι πίσω, δεν μπορώ να εκπληρώσω το ρόλο μου. Δεν μπορώ να είμαι ο πρωταθλητής που ξέρετε και θα πρέπει να αποσυρθώ από το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Δεν πρόκειται να πω ψέματα, θα πάρω κάθε προσευχή που μπορείτε να μου στείλετε αλλά δεν ψάχνω για συμπόνια, δεν ψάχνω από εσάς να αισθανθείτε άσχημα επειδή έχω πίστη», λέει αρχικά ο Reigns και συνεχίζοντας ξεκαθαρίζει ότι αυτός δεν είναι ο τελευταίος λόγος του ως αθλητής του WWE.

Τονίζει πως το μόνο που θέλει είναι να μπει για λίγο στο... ρινγκ της ζωής. Να παίξει την ρεβάνς με την λευχαιμία, να την ρίξει ξανά νοκ-άουτ και να επιστρέψει για να συνεχίσει να μεγαλώνει τον θρύλο του, έχοντας αποδείξει στην οικογένειά του, στο σπίτι του, στα παιδιά του, σ' όλο τον κόσμο ότι δεν... μάσησε για άλλη μια φορά.

«Θέλω να κάνω ένα πράγμα ξεκάθαρο: Αυτή δεν σημαίνει ότι είναι μια ομιλία αποχώρησης Θα το νικήσω αυτό και θα είμαι πίσω, οπότε θα με δείτε πολύ, πολύ σύντομα».

H κραυγή του λύκου θα ηχήσει ξανά στo WWE.

"After i'm done whooping leukemia's a-- once again, I'm coming back home."

EXCLUSIVE: Moments after announcing that his returning leukemia has forced him to relinquish the Universal Championship, @WWERomanReigns is met with an outpouring of support backstage. #Raw pic.twitter.com/JRv0iYLILJ

— WWE (@WWE) October 23, 2018