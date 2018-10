Το «γ... ε μουσουλμανικέ αρουραίε» στον Nurmagomedov κι η απάντηση του προπονητή του McGregor (pic)

Μπορεί να έχουν περάσει κάποια 24ώρα από τη μάχη των Khabib Nurmagomedov - Conor McGregor αλλά η στάχτη από τη... φωτιά ακόμη δεν έχει πέσει εντελώς.

Δευτερόλεπτα από τη σπουδαία νίκη του, ο Ρώσος πήδηξε από το κλουβί με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί χαμός.

Ωστόσο, σύμφωνα με όσα λέγονται ο Dillon Danis τον προκάλεσε λέγοντάς του: «Γαμη@@@@ μουσουλμανικέ αρουραίε».

Ο ίδιος πάντως απαντάει σ' αυτά τονίζοντας: «Οι φαν του Khabib προσπαθούν να με μπερδέψουν σ' αυτό προσπαθώντας να δικαιολογήσουν τις προσπάθειές τους. Ποτέ δεν έχω και ούτε πρόκειται να δυσφημίσω τη θρησκεία κάποιου. Ανυπομονώ για τα αποτελέσματα της έρευνας της αθλητικής επιτροπής της Νεβάδα, που θα απορρίψει αυτόν τον ισχυρισμό και θα φέρει την ευθύνη εκεί που ανήκει».

Conor McGregor's Teammate Called Khabib, 'F**king Muslim Rat': Conor McGregor's teammate, Dillon Danis, called Khabib Nurmagomedov a "f**king Muslim rat" during the main event at UFC 229 -- and that's what set him off ... a ringside witness tells TMZ Sports. We spoke with a… pic.twitter.com/XP7uYMB18k

— - (@COUPSLEADER) October 8, 2018