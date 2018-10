Πάνω από 26.000 κόσμος στο γήπεδο της Ανζί για τον Khabib Nurmagomedov (vids)

O Khabib Nurmagomedov είναι το πρόσωπο των ημερών τόσο για τη νίκη του επί του McGregor όσο και για τα όσα έγιναν μετά.

Κατά την επιστροφή του στο Νταγεστάν, μάλιστα, έγινε πραγματικός χαμός μιας και πάνω από 26.000 συμπατριώτες του τον υποδέχτηκαν στο γήπεδο της Ανζί.

Εξω από το γήπεδο ο κόσμος κόρναρε, φώναζε το όνομά του και αποθέωσε τον θριαμβευτή του UFC 229, ενώ άλλοι χόρευαν παραδοσιακούς χορούς.

Δείτε τις εικόνες όπως καταγράφτηκαν από τον δημοσιογράφο Denis Geyko:

Traditional folk dancing outside of Anzhi Arena in Dagestan, where #Khabib fans gathered to meet #UFC lightweight champion #UFC229 @TeamKhabib pic.twitter.com/Xidrrp8ptl — Denis Geyko (@DenisGeykoRT) October 9, 2018