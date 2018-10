Είναι σχεδόν επίσημο: Ο McGregor θέλει ρεβάνς από τον Nurmagomedov!

Ο Nurmagomedov κατάφερε να υπερασπιστεί τον τίτλο του Πρωταθλητή απέναντι στον McGregor, με τη μάχη να λήγει στον τέταρτο γύρο και τον Ρώσο να επεκτείνει το αήττητο σερί του στις 27 νίκες. Το φινάλε ήταν... εκρηκτικό, με τον Khabib να επιτίθεται στο κοινό και τρία μέλη του τιμ του να συλλαμβάνονται.

Ωστόσο, όλα δείχνουν ότι η μάχη θα έχει επανάληψη. Όπως έγραψε Greg Rosenstein του ESPN, ο Ντάνα Γουάιτ, το πλέον αρμόδιο πρόσωπο ενημέρωσε ότι ο Notorious ήδη επικοινώνσε μαζί του, ζητώντας ρεβάνς!

Dana White says Conor McGregor has already called him asking for a rematch with Khabib Nurmagomedov.

— Greg Rosenstein (@grosenstein) October 8, 2018