Νέα μαρτυρία: O McGregor ξεκίνησε τον καυγά! (vid)

Ο Ρώσος νίκησε τον McGregor και στη συνέχεια ένα μέλος της ομάδας του επιτέθηκε πισώπλατα στον Ιρλανδό, ενώ ο ίδιος βγήκε από το κλουβί και έκανε... ντου σε ένα άλλο μέλος της ομάδας του Notorious. Στη συνέχεια, η αστυνομία προχώρηση στη σύλληψη τριών μελών του τιμ του Nurmagomedov.

Ωστόσο, ένα νέο βίντεο δείχνει τον McGregor να ρίχνει γροθιά σε μέλος του τιμ του Nurmagomedov, με τον άνθρωπο που το ανέβασε να σημειώνει: «Εσύ ξεκίνησες τη δεύτερη μάχη. Μην κλαις που σου σου γύρισαν τα χτυπήματα».

«Ωραίο χτύπημα. Ανυπομονώ για τη ρεβάνς!», απάντησε ο Ιρλανδός!

You started the second fight. Don't cry when you got hit back. pic.twitter.com/LmfiMzGsHi

— Charezar (@Dullaki) 7 Οκτωβρίου 2018