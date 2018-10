Ο Ιρλανδός πυγμάχος ηττήθηκε με υποταγή στον τέταρτο γύρο της αναμέτρησής του με τον Ρώσο, για ν' ακολουθήσει... ο κακός χαμός, με τον Nurmagomedov να φεύγει πάνω από το ρινγκ και να επιτίθεται σε ανθρώπους του McGregor, ο οποίος με τη σειρά του δέχθηκε χτυπήματα από μέλη του staff του νικητή.

«Καλό χτύπημα... Ανυπομονώ για τη ρεβάνς» ήταν η λιτή τοποθέτηση του McGregor μέσω social media!

Good knock. Looking forward to the rematch.

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) October 7, 2018