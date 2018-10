Nurmagomedov: «Ο McGregor προσέβαλε τη θρησκεία μου, γιατί δεν λέτε ότι πήγε να σκοτώσει ανθρώπους;»! (vid)

Ο Nurmagomedov, εμφανίστηκε μετανιωμένος στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα του με τον McGregor, τον οποίο ανάγκασε σε υποταγή στον δεύτερο γύρο με εκπληκτική λαβή.

Έχοντας προκαλέσει εκτεταμένα επεισόδια και έχοντας δει τρία μέλη του staff του να συλλαμβάνονται για τις πράξεις τους (σ.σ. αφέθηκαν ελεύθεροι έπειτα από απόφαση του McGregor να μην καταθέσει μηνύσει για τα χτυπήματα που δέχθηκε από εκείνους), ο Ρώσος δήλωσε:

«Θέλω να ζητήσω συγγνώμη και ξέρω ότι ο πατέρας μου θα με... δείρει στο σπίτι γιατί είναι εκείνος που μου έμαθε να σέβομαι τον αντίπαλο.

Όμως, ο McGregor μίλησε άσχημα για την πατρίδα μου, την θρησκεία μου, τον πατέρα μου... Γιατί όλοι μιλάτε για τις πράξεις μου και για το ότι πήδηξα πάνω από το οκτάγωνο και δεν λέτε ότι εκείνος επιτέθηκε στο πούλμαν και πήγε να σκοτώσει ανθρώπους;».

Μάλιστα, ο Khabib γνωστοποίησε ότι λίγο μετά τη νίκη του, δέχθηκε και τηλεφώνημα από τον Βλάντιμιρ Πούτιν, ο οποίος τον συνεχάρη για την επιτυχία του!

5) Khabib apologizes for jumping the fence and says he wants to change this game from trash talking to a game of respect

A True Champion

