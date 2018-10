Συνελήφθησαν τα μέλη του staff του Nurmagomedov που επιτέθηκαν στον McGregor (vids)

Στο μπάχαλο που επικράτησε μετά την αναμέτρηση του Ρώσου με τον Ιρλανδό στο οκτάγωνο για τον τίτλο του UFC, τρία από τα μέλη του επιτελείου του Nurmagomedov επιτέθηκαν στον McGregor, καταφέρνοντας να τον χτυπήσουν ενώ ακόμα προσπαθούσε να συνέλθει από τον αγώνα αλλά και να βρει τις ανάσες του από την λαβή με την οποία αναγκάστηκε να παραδοθεί.

Όπως έγινε γνωστό, τρία μέλη του staff του μεγάλου νικητή συνελήφθησαν για τις πράξεις τους και μάλιστα, ο πρόεδρος του UFC, Ντάνα Γουάιτ, θα απαγγελθούν κατηγορίες σε αυτούς τους τρεις ανθρώπους και «ενδέχεται να μην ξαναπάρουν visa για να μην περάσουν στα σύνορα των ΗΠΑ».

As Dana White put it, "all hell broke loose" tonight at #UFC229 as a brawl erupted following Khabib Nurmagomedov's win over Conor McGregor.

See for yourself.

Full story: https://t.co/6nm0uiWQSZ pic.twitter.com/Nphd0gO1dY

— MMAjunkie (@MMAjunkie) October 7, 2018