To τρομερό κεφαλοκλείδωμα του Khabib που δεν άντεξε ο McGregor! (vid)

Οι εικόνες αυτές είναι οι τελευταίες που αξίζουν να δείτε όσον αφορά στο αγωνιστικό σκέλος για τη μάχη του McGregor με τον Nurmagomedov.

Από και πέρα ακολούθησαν σκηνές απίστευτου χάους με τον Ιρλανδό να δέχεται χτύπημα από μέλος της ομάδας του Ρώσου και τον νικητή του πολυαναμενόμενου αγώνα να κάνει... μαρς στο team του Ιρλανδού.

Στο video που ακολουθεί θα δείτε τον McGregor να μην αντέχει στον πνιγμό και να ζητάει να τον αφήσει ο αντίπαλός του έχοντας καταλάβει ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα για να αποφύγει την ήττα.

The belt is with Dana White. The crowd is not pleased. What a CrazZzy night!!! #UFC229 #KhabibMcGregor pic.twitter.com/ieqqn8OetI

