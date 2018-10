O Nurmagomedov πηδάει έξω από το κλουβί και επιτίθεται στους ανθρώπους του McGregor! (vid)

Οι προκλήσεις κι οι αντεγκλήσεις πριν οι δυο πλαιστές μπουν στο κλουβί ήταν ουκ ολίγες. Ωστόσο, αυτό που συνέβη στο τέλος της μάχης τους δεν είχε προηγούμενο και σίγουρα το UFC μόνο περήφανο δεν είναι για τις εικόνες που ακολούθησαν.

Αφού, λοιπόν, ο Nurmagomedov νίκησε τον McGregor, στη συνέχεια ένα μέλος της ομάδας του επιτέθηκε πισώπλατα στον Ιρλανδό, ενώ ο Ρώσος βγήκε από το κλουβί και έκανε... ντου σε ένα άλλο μέλος της ομάδας του Notorious.

Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εκείνος έχασε και την εκτίμηση και το σεβασμό του κοινού που δεν έμεινε στις αποδοκιμασίες, αλλά του έριξε μπύρες και διάφορα αντικείμενα κατά την αποχώρησή του από την αρένα. Το... τρελό είναι ότι έτσι κέρδισε πόντους ο ηττημένος αγωνιστικά αλλά κερδισμένος τελικά στις εντυπώσεις ήταν ο McGregor.

OMG! Khabib Chokes McGregor out then Jumps out of the Octagon and fights with Mcgregors Team, A Member Of Khabib’s Team Jumps into the Octagon and Attacks McGregor, Absolute Carnage at #UFC229 Never Seen anything like it #KhabibMcGregor pic.twitter.com/L7op1DUm9e

— BOXING CORNER (@boxingcorner247) October 7, 2018