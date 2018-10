O Nurmagomedov έριξε πολύ ξύλο στον McGregor και μετά τα έκανε... μπάχαλο (vids)

Μια ζώνη που κέρδισε με το... σπαθί του μέσα στο κλουβί της Τ-Mobile Arena στο Λος Βέγκας κατάφερε να μην την πάρει από τα χέρια του αφεντικού του UFC Ντάνα Γουάιτ, ο οποίος αρνήθηκε να την δώσει στον Khabib Nurmagomedov.

Ο 30χρονος Ρώσος κατά τη διάρκεια του αγώνα ήταν καλύτερος, έριξε πολύ ξύλο στον Ιρλανδό αλλά στο τέλος κατάφερε να τα κάνει... μαντάρα.

Συγκεκριμένα, πήρε τη νίκη με πνιγμό στον 4ο γύρο ενώ νωρίτερα ο McGregor δέχτηκε πολλά χτυπήματα στα οποία δεν μπορούσε να απαντήσει.

Ενα μέλος της ομάδας του Khabib Nurmagomedov χτύπησε τον McGregor κατά την αποχώρησή του, ενώ ο 30χρονος Ρώσος πήδηξε από το κλουβί και ήρθε στα χέρια με τον Dillon Dannis, που ανήκει στο team του McGregor.

Το κοινό τον αποδοκίμασε, του πέταξε μπύρες κι άλλα αντικείμενα.

Σίγουρα, έχει... πολύ ζουμί η ιστορία.

KHABIB VS MCREGOR! KHABIB JUMPS OUT THE RING AND STARTS A MASSIVE TUSSLE AND MCGREGOR GETS PUNCHED BACK! #mcgregorkhabib #mcgregorvskhabib #khabib pic.twitter.com/KcdzIprgnk

Dana White refuses to give Khabib belt in ring due to the crowd getting more restless....Khabib is escorted out as fans throw things @ufc @espn @FOXSports #mcgregorvskhabib #UFC229 pic.twitter.com/QU31oWaAnC

— J.G. (@St_Longhorn) October 7, 2018