Το "I don’t give a f**k about him" του McGregor και ο εκνευρισμός του Khabib (vids)

Χιλιάδες θεατές συγκεντρώθηκαν στο Park Theater του Λας Βέγκας για να παρακολουθήσουν τη συνέντευξη των δύο μονομάχων ευελπιστώντας ότι θα αρχίσουν τον καυγά από την συνέντευξη Τύπου.

Μάταια, όμως, καθώς ο McGregor εμφανίστηκε με μισή ώρα καθυστέρηση και έτσι οι δύο αθλητές δεν συναντήθηκαν ποτέ! Ο καθένας μίλησε μόνος του, με τον Nurmagomedov να θεωρεί προσβλητική την καθυστέρηση του Ιρλανδού αντιπάλου, να τονίζει ότι για αυτόν πέρα από την υπεράσπιση του τίτλου, είναι προσωπική υπόθεση να κερδίσει τον αγώνα και είπε εμφατικά ότι δεν πρόκειται να σφίξει το χέρι του McGregor μετά τον αγώνα!

Ο Conor McGregor που εμφανίστηκε άνετος και χαμογελαστός υποστήριξε ότι δεν καθυστέρησε επίτηδες και ότι ο Nurmagomedov απλώς δεν αντέχει να είναι κοντά του. Σε ερώτηση για την ψυχολογία του αντιπάλου του, είπε χαρακτηριστικά: “F**k him and his mentality. I don’t give a f**k about him!