Το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ξιφασκίας που διεξάγεται στην Βουδαπέστη κέρδισε στο αγώνισμα της σπάθης η Δώρα Γκουντούρα.

Η ελληνίδα πρωταθλήτρια η οποία ανήκει στο χορηγικό πρόγραμμα της bwin «Στηρίζουμε τη Νέα Γενιά Ολυμπιονικών» έγραψε ιστορία στις ... όχθες του Δούναβη και έβαλε πλώρη για την πραγματοποίηση του μεγάλου ονείρου της που δεν είναι άλλο από την συμμετοχή της στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο το 2020.

Αυτή είναι η μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας της και έδειξε με τις εμφανίσεις της στο Παγκόσμιο πως μπορεί να την υπολογίζουν στην ελίτ του αθλήματος όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά στον κόσμο.

Η αθλήτρια της ΑΕΚ απέκλεισε την Φερνάντεζ (Ισπανία), την Κρίτσιο (Ιταλία), την Μπρουνέ (Γαλλία) που είναι Νο3 στην παγκόσμια κατάταξη, και την Μπερντέρ (Γαλλία) που είναι στο Νο6!

Στα ημιτελικά αγωνίστηκε κόντρα στο No 2 της κατάταξης την Σοφία Βελικάγια από τη Ρωσία η οποία έχει κερδίσει 6 μετάλλια στη διοργάνωση εκ των οποίων τα 2 χρυσά.

Παρά το γεγονός ότι βρέθηκε πίσω στο σκορ με 3-9, η Δώρα Γκουντούρα μείωσε σε 11-12 και κοίταξε στα μάτια την σπουδαία αντίπαλό της. Το πάλεψε αλλά ηττήθηκε με 11-15 και έμεινε εκτός τελικού αλλά με το χάλκινο μετάλλιο στο στήθος της.

Με το μετάλλιο αυτό συγκέντρωσε αρκετούς πόντους στον ... αγώνα της για το Τόκιο και πλέον βλέπει μ' άλλο μάτι την πρόκριση. Η 22χρόνη είναι στο Νο11 στον κόσμο με 108.00 πόντους.

Το χρυσό μετάλλιο κέρδισε το Νο1 στον κόσμο η Όλγα Καρλάν από την Ουκρανία. Η έτερη ελληνίδα η Δέσποινα Γεωργιάδου έμεινε στην 35η θέση.

Γκουντούρα: "Ευχαριστώ τη bwin"

Μετά από την τεράστια επιτυχία της δήλωσε: “Είναι πραγματικά μια πολύ μεγάλη στιγμή και η αλήθεια είναι ότι θα περάσουν ημέρες για να καταλάβω τι ακριβώς συνέβη στη Βουδαπέστη σήμερα. Ήταν ένα πολύ σπουδαίο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και αυτό το χάλκινο μετάλλιο για μένα είναι η απόδειξη ότι ανήκω στις μεγάλης κλάσης αθλήτριες του παγκόσμιου στερεώματος.

Πριν τους αγώνες είχα πει στον εαυτό μου ότι πρέπει να κάνω το κάτι παραπάνω για να φτάσω ακόμα πιο ψηλά. Πλέον, κοιτάω όλες τις αθλήτριες στα μάτια. Το αποτέλεσμα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, καθώς έδωσε πολύτιμους βαθμούς. Ο μεγάλος στόχος φυσικά είναι αυτός και θα κάνω τα πάντα για να το πετύχουμε“.

Η Δώρα ευχαρίστησε φυσικά τον σύλλογο της και τον μεγάλο χορηγό της: “Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ΑΕΚ που με στηρίζει όσο μπορεί. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον χορηγό μου, την bwin, που στέκεται στο πλευρό μου σε ό,τι χρειάζομαι“.

