Δεν είναι μόνη η 17χρόνη Αμερικανίδα Ρέγκαν Σμιθ που πέτυχε 2 παγκόσμια ρεκόρ στη Γκουανγκζού αλλά και η 14η χρόνη Μπενεντέτα Πιλάτο.

Η κολυμβήτρια από την γειτονική Ιταλία έγραψε ιστορία στο 18ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα αφού κέρδισε το ασημένιο μετάλλιο στα 50μ πρόσθιο.

Η Πιλάτο τερμάτισε σε 30.00 και ξεπέρασε την σπουδαία Γιούλα Εφίμοβα που είναι 2 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια. Πρώτη ήταν η Λίλι Κινγκ που κέρδισε όπως και το 2017 το χρυσό και στα 50 και στα 100μ πρόσθιο.

Στα 1500μ ελεύθερο ο Γερμανός Φλόριαν Βέλμπροκ πήρε το χρυσό με 14.36.54, στα 400μ μικτή ο Σέτο κέρδισε τον 3ο παγκόσμιο τίτλο του ενώ στα 4χ100μ μικτή ομαδική κυριάρχησε η Μεγάλη Βρετανία.

Στις γυναίκες και στα 50μ ελεύθερο κέρδισε η Σιμόν Μάνιουελ.

Άνδρες

1500μ ελεύθερο

1. Φλόριαν Βέλμπροκ (Γερμανία) 14:36.54

2. Μιχάιλο Ρόμαντσουκ (Ουκρανία) 14:37.63

3. Γκρεγκόριο Παλτρινιέρι (Ιταλία) 14:38.75

4. Νταβίντ Ομπρί (Γαλλία) 14:44.72

5. Χένρικ Κρίστιανσεν (Νορβηγία) 14:45.35

6. Ντομένικο Ατσερέντζα (Ιταλία) 14:52.05

7. Σέρχι Φρόλοφ (Ουκρανία) 15:01.04

8. Αλεξάντερ Νόργκααρντ (Δανία) 15:20.47

400μ. μικτή ατομική

1. Νταϊγια Σέτο (Ιαπωνία) 4:08.95

2. Τζέι Λίδερλαντ (ΗΠΑ) 4:09.22

3. Λιούις Κλάρεμπερτ (Ν.Ζηλανδία) 4:12.07

4. Χοάνλου Πονς (Ισπανία) 4:13.30

5. Πέτερ Μπέρνεκ (Ουγγαρία) 4:13.83

6. Μαξίμ Σεμπέρεφ (Αζερμπαϊτζάν) 4:14.10

7. Μαξ Λίτσφιλντ (Μ.Βρετανία) 4:14.75

8. Άριαν Κνίπινγκ (Ολλανδία) 4:17.06

4Χ100μ. μικτή ομαδική

1. Μεγάλη Βρετανία 3:28.10 (ρεκόρ Ευρώπης)

(Γκρίνμπανκ, Πίτι, Γκάι, Σκοτ)

2. ΗΠΑ 3:28.45

(Μέρφι, Ουίλσον, Ντρέσελ, Εϊντριαν)

3. Ρωσία 3:28.81

(Ρίλοφ, Πρίγκοντα, Μινάκοφ, Μορόζοφ)

4. Ιαπωνία 3:30.35

5. Αυστραλία 3:30.42

6. Βραζιλία 3:30.86

7. Κίνα 3:31.61

8. Γερμανία 3:32.86

Γυναίκες

50μ. ελεύθερο 1. Σιμόν Μάνιουελ (ΗΠΑ) 24.05 2. Σάρα Σιέστρεμ (Σουηδία) 24.07 3. Κέιτ Κάμπελ (Αυστραλία) 24.11 4. Περνίλε Μπλούμε (Δανία) 24.12 5. Μαρία Καμένεβα (Ρωσία) 24.31 6. Ρανόμι Κρομοβιτζόγιο (Ολλανδία) 24.35 7. Άννα Χόπκιν (Μ.Βρετανία) 24.40 8. Μπρόντε Κάμπελ (Αυστραλία) 24.48

50μ πρόσθιο

1. Λίλι Κινγκ (ΗΠΑ) 29.84

2. Μπενεντέτα Πιλάτο (Ιταλία) 30.00

3. Γιούλια Εφίμοβα (Ρωσία) 30.15

4. Άλια Άτκινσον (Τζαμάικα) 30.34

5. Μαρτίνα Καράρο (Ιταλία) 30.49

6. Τζέσικα Χάνσεν (Αυστραλία) 30.84

7. Άννα Έλεντ (Γερμανία) 31.06

8. Ίντα Χούλκο (Φινλανδία) 31.23

