Πριν από λίγους μήνες είχε επισκεφτεί την Ελλάδα, την οποία και αγαπάει πολύ, για να συμμετάσχει σε αγώνες που διεξήχθησαν στην όμορφη Καβάλα.

Η Ουγγαρέζα κολυμβήτρια ήταν φυσικά πόλος έλξης για όλους στην πόλη της Μακεδονίας και μικροί μεγάλοι έτρεξαν να φωτογραφηθούν μαζί της.

Την Κυριακή (28/7) φωτογραφήθηκε στη Νότιο Κορέα μ' άλλο ένα χρυσό μετάλλιο στο στήθος της.

Ήταν το μετάλλιο που κέρδισε στον τελικό των 400μ μικτή ατομική στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2019 και ήταν το 5ο χρυσό της.

Ξεκίνησε την συλλογή της, το 2009 στη Ρώμη, στη Σανγκάη το 2011 ήταν 15η αλλά στη συνέχεια κέρδισε την 1η θέση το 2013, το 2015, το 2017!

Με τα πέντε χρυσά σ' ένα αγώνισμα ισοφάρισε την μοναδική επίδοση του Μάικλ Φελπς που έχει 5 χρυσά στα 200μ πεταλούδα.

Η Χόζου κέρδισε και στα 200μ και στα 400μ μικτή για 4η φορά και είναι η μοναδική που το έχει πετύχει!

Για την ιστορία κέρδισε με 4.30.39 αφήνοντας στη 3η θέση τη Γιούι Οχάσι (Ιαπωνία) η οποία έως το... πρόσθιο την πίεζε και τελικά τερμάτισε σε 4.32.33. Στη 2η θέση ήταν η Κινέζα Γε.

Τα αποτελέσματα του τελικού στα 400μ. μικτή ατομική γυναικών:

1. Κατίνκα Χόζου (Ουγγαρία) 4:30.39

2. Σιγουέν Γε (Κίνα) 4:32.07

3. Γιούι Οχάσι (Ιαπωνία) 4:32.33

4. Σίντνεϊ Πίκρεμ (Καναδάς) 4:36.72

5. Έμιλι Όβερχολτ (Καναδάς) 4:37.42

6. Άλι ΜακΧιου (ΗΠΑ) 4:38.34

7. Σουζάνα Γιάκαμπος (Ουγγαρία) 4:39.15

8. Φαντίν Λεζάφρ (Γαλλία) 4:39.68

You can always rely on the “Iron Lady”, Katinka Hosszu, to deliver, and the Hungarian did it again in the Women’s 400m Individual Medley, taking her fifth World Championship gold medal in this discipline. Amazing! #FINAGwangju2019 #Swimming pic.twitter.com/4DAhlw22tp

— FINA (@fina1908) 28 Ιουλίου 2019