Σπάνιο αλλά συμβαίνει και έχει συνήθως τη ... σφραγίδα των ΗΠΑ.

Στην τελευταία ημέρα του 18ου Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Γκουανγκζού η εθνική ομάδα κολύμβησης 4χ100 μικτή ομαδική των ΗΠΑ πέτυχε 2 παγκόσμια ρεκόρ σε μια κούρσα.

Το ένα σαν ομάδα και το άλλο στα 100μ ύπτιο. Η 17χρονη Ρέγκαν Σμιθ, μετά το παγκόσμιο ρεκόρ και το χρυσό μετάλλιο στα 200μ. ύπτιο κατέρριψε και το παγκόσμιο ρεκόρ των 100μ. ύπτιο, κολυμπώντας πρώτη στον τελικό των 4Χ100μ. μικτή ομαδική.

Η Αμερικανίδα κάλυψε την απόσταση σε 57.57, συντρίβοντας το 58.00 που είχε η συμπατριώτισσά της Κάθλιν Μπέικερ από τις 28 Ιουλίου 2018 στο Ιρβάιν της Καλιφόρνια.

Παράλληλα, η Σμιθ με τις Λίλ Κινγκ, Κέλσι Ντάλια και Σιμόν Μάνιουελ κέρδισαν με 3:50.40, βελτιώνοντας το 3:51.55 που είχαν οι ΗΠΑ από την προηγούμενη διοργάνωση στη Βουδαπέστη (30/7/2017).

Τα αποτελέσματα του τελικού στα 4Χ100μ. μικτή ομαδική γυναικών:

1. ΗΠΑ 3:50.40 (Παγκόσμιο ρεκόρ)

(Σμιθ, Κινγκ, Ντάλια, Μάνιουελ)

2. Αυστραλία 3:53.42

(Άθερτον, Χάνσεν, ΜακΚίον, Κ. Κάμπελ)

3. Καναδάς 3:53.58

(Μάσε, Πίκρεμ, ΜακΝιλ, Όλεκσιακ)

4. Ιταλία 3:56.50

5. Κίνα 3:57.11

6. Ιαπωνία 3:58.14

7. Σουηδία 3:58.39

8. Μεγάλη Βρετανία 3:59.38

The perfect way to finish the World Championships… a classy new World Record in the Women’s 4x100m Medley Relay as Team USA put the icing on the cake with yet another gold medal. Australia second and Canada third. #FINAGwangju2019 #Swimming pic.twitter.com/v8HwLKfrUe

— FINA (@fina1908) 28 Ιουλίου 2019