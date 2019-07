Gwangju 2019: Χρυσό μετάλλιο από την 17χρόνη Σμιθ στα 200 ύπτιο (vids)

Μια 17χρόνη κολυμβήτρια από τις ΗΠΑ, η Ρέγκαν Σμιθ, ήταν η μεγάλη νικήτρια στον τελικό των 200μ ύπτιο στο Παγκόσμιο κολύμβησης της Νοτίου Κορέας.

Μετά από το παγκόσμιο ρεκόρ που σημείωσε την Παρασκευή στον ημιτελικό ήταν ανανεμόμενο να κερδίσει και το χρυσό μετάλλιο στον τελικό. Τα κατάφερε αφήνοντας περίπου 2,5 δευτερόλεπτα τις άλλες αφού τερμάτισε σε 2:03.69 και δεύτερη με 2:06.26 ήταν η Κέιλι ΜακΚίοουν από την Αυστραλία.

Στους άλλους τελικούς ο Ντρέσελ μετά από τα 50μ ελεύθερο κέρδισε το χρυσό και στα 100μ πεταλούδα ενώ στις γυναίκες η Σάρα Σιέστρεμ ήταν 1η στα 50μ πεταλούδα.

Ο Αμερικανός Ντρέσελ που κέρδισε και τον Γκολομέεβ έφτασε τα 5 χρυσά στην Κορέα!

Τα αποτελέσματα:

100μ. πεταλούδα

1. Κάλεμπ Ντρέσελ (ΗΠΑ) 49.66

2. Αντρέι Μινάκοφ (Ρωσία) 50.83

3. Τσαντ Λε Κλος (Ν.Αφρική) 51.16

4. Κριστόφ Μίλακ (Ουγγαρία) 51.26

5. Μεχντί Μετεγιά (Γαλλία) 51.38

6. Μάθιου Τεμπλ (Αυστραλία) 51.51

7. Τζέιμς Γκάι (Μ.Βρετανία) 51.62

8. Μάριους Κους (Γερμανία) 51.66

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

50μ. πεταλούδα

1. Σάρα Σιέστρεμ (Σουηδία) 25.02

2. Ρανόμι Κρομοβιτζόγιο (Ολλανδία) 25.35

3. Φαρίντα Οσμάν (Αίγυπτος) 25.47

4. Κέλσι Ντάλια (ΗΠΑ) 25.48

5. Μαρί Βατέλ (Γαλλία) 25.50

6. Πένι Όλεκσιακ (Καναδάς) 25.69

7. Ζανέτ Ότεσεν (Δανία) 25.76

8. Μπριάνα Θρόσελ (Αυστραλία) 26.11

200μ ύπτιο

1. Ρέγκαν Σμιθ (ΗΠΑ) 2:03.69

2. Κέιλι ΜακΚίοουν (Αυστραλία) 2:06.26

3. Κάιλι Μάσε (Καναδάς) 2:06.62

4. Μαργκερίτα Παντζιέρα (Ιταλία) 2:06.67

5. Τέιλορ Ρακ (Καναδάς) 2:07.50

6. Μίνα Άθερτον (Αυστραλία) 2:08.26

7. Καταλίν Μπούριαν (Ουγγαρία) 2:08.65

8. Κατίνκα Χόζου (Ουγγαρία) 2:10.08

year old Regan Smith from produced a world record-swim yesterday, and she very nearly did it again in the final of the Women’s 200m Backstroke. https://t.co/bEozhdW5qV #FINAGwangju2019 #Swimming pic.twitter.com/Eu91KppGnj — FINA (@fina1908) July 27, 2019

Swedish swim-Queen, Sarah Sjöström, was still looking for her first gold medal here in Gwangju as she took on a strong field in the Women’s 50m Butterfly. All the action live! https://t.co/bEozhdW5qV #Swimming #FINAGwangju2019 pic.twitter.com/5Rskphea6k — FINA (@fina1908) July 27, 2019