Gwangju 2019: Καρέ χρυσών στα 800μ η Λεντέκι (vid)

Η Κέιτι Λεντέκι είναι εδώ...Μπορεί να έχασε κάποια αγωνίσματα λόγω προβλημάτων υγείας αλλά επέστρεψε δυνατή και κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στα 800μ ελεύθερο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κολύμβησης που διεξάγεται στη Γκουανγκζού.

Το χρυσό αυτό είναι το 4ο συνεχόμενο στη διοργάνωση! Στα 800μ ελεύθερο το κερδίζει από το 2013 έως το 2019 ενώ έχει άλλα 2 χρυσά στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012 και του 2016!

Όλα αυτά για μια αθλήτρια που είναι μόλις 22 ετών! Η αλήθεια όμως είναι ότι το μετάλλιο στην Κορέα ήταν το πιο δύσκολο. Η Ιταλίδα Σιμόνα Κουανταρέλα την δυσκόλεψε αφού είχε αέρα από τη νίκη της στα 1500μ αλλά η Αμερικανίδα στα τελευταία 50μ ξεχώρισε και κέρδισε με 8.13.58.

Αυτό είναι το 15ο χρυσό της σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα.

Τα αποτελέσματα του τελικού στα 800μ. ελεύθερο γυναικών:

1. Κέιτι Λεντέκι (ΗΠΑ) 8:13.58

2. Σιμόνα Κουανταρέλα (Ιταλία) 8:14.99

3. Αριάρνε Τίτμους (Αυστραλία) 8:15.70 (Ρεκόρ Ωκεανίας)

4. Σάρα Κέλερ (Γερμανία) 8:16.43

5. Λία Σμιθ (ΗΠΑ) 8:17.10

6. Τζιαντζιαχέ Γουάνγκ (Κίνα) 8:18.57

7. Κίαχ Μέλβερτον (Αυστραλία) 8:25.07

8. Μιρέια Μπελμόντε (Ισπανία) 8:25.51

