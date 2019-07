Τεράστια επιτυχία για την ελληνική κολύμβηση. Ο Κριστιάν Γκολομέεβ με επίδοση 21.45 κέρδισε το ασημένιο μετάλλιο στα 50μ ελεύθερο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Νοτίου Κορέας και έγραψε ιστορία.

Ο Κριστιάν έγινε μόλις ο 2ος αθλητής από την Ελλάδα που κερδίζει μετάλλιο σε Παγκόσμιο στην κολύμβηση. Το μετάλλιο αυτό ήρθε 15 χρόνια μετά από το χρυσό του Άρη Γρηγοριάδη στα 50μ ύπτιο το 2005 στο Μόντρεαλ του Καναδά.

Ο Ελληνας κολυμβητής τερμάτισε δεύτερος μαζί με τον Βραζιλιάνο Μπρούνο Φράτους, πίσω από τον Αμερικανό Κάλεμπ Ντρέσελ που πήρε το χρυσό με 21.04 (ρεκόρ αγώνων).

Αυτή είναι η μεγάλη δικαίωση για τον 26χρόνο κολυμβητή που γεννήθηκε στην Βουλγαρία αλλά στην Ελλάδα έκανε τα όνειρα του πραγματικότητα.

Το πέτυχε στην 4η του παρουσία σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα και ενώ είχε μια 7η θέση το 2015 στο Καζάν και πάλι μια 7η το 2017 στη Βουδαπέστη.

Ο Γκολομέεβ δεν ... έσπασε το πανελλήνιο ρεκόρ (21.44) το οποίο του είχε χαρίσει το 2018 στη Γλασκώβη το ασημένιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα αλλά άφησε πίσω του στο Παγκόσμιο τον πρωταθλητή Ευρώπης Μπέντζαμιν Πράουντ ο οποίος έμεινε 5ος.

Ο μοναδικός που κατάφερε να κερδίσει τον Γκολομέεβ είναι φυσικά ο Αμερικανός Κάλεμπ Ντρέσελ ο οποίος έφτασε τα 5 μετάλλιο στη Γκουαντζού!

Ο Κριστιάν γεννήθηκε στις 4 Ιουλίου 1993 και ανήκει στον Εθνικό Πειραιώς.

Είναι γιος του σπουδαίου Βούλγαρου κολυμβητή Τσβετάν Γκολομέεβ ο οποίος είχε συμμετάσχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1980 και του 1988. Ήταν και εκείνος σπουδαίος αθλητής που κολυμπούσε κυρίως στα αγωνίσματα του ελεύθερου.

Ο πατέρας του έφυγε από τη ζωή το 2010 ενώ η μητέρα του Κριστίνα έχασε τη ζωή της μετά από την γέννηση του Κριστιάν.

Ο Γκολομέεβ, που δεν του αρέσει να μιλάει γι' αυτά, είναι ένας μαχητής της ζωής, ένα παιδί που ξέρει να βάζει στόχους και να τους πετυχαίνει....

Είναι εδώ και χρόνια ότι καλύτερο έχει αναδείξει η ελληνική κολύμβηση και είναι η μεγάλη μας ελπίδα για διάκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012 ήταν 31ος στα 100μ ελεύθερο και το 2016 στο Ρίο ήταν 20ος στα 100μ ελεύθερο. Στα 50μ ελεύθερο έμεινε στην 13η θέση.

To 2018 o Γκολομέεβ είχε κερδίσει 3 χρυσά μετάλλια στους Μεσογειακούς Αγώνες στα 50μ ελεύθερο, στα 50μ πεταλούδα και στα 4χ100 μικτή.

USA’s Caeleb Dressel has been a stand-out performer in Gwangju and he brought his gold tally to five with another two outstanding swims today. #FINAGwangju2019 #Swimming pic.twitter.com/Y5hJd7YDWk

— FINA (@fina1908) July 27, 2019