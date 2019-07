Το παγκόσμιο ρεκόρ από την ομάδα 4χ200μ ελεύθερο γυναικών της Αυστραλίας ξεχώρισε στην 5η ημέρα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος κολύμβησης της Γκουανγκζού.

Η Αυστραλία με τις Αριάρνε Τίτμους, Μάντισον Γουίλσον, Μπριάνα Θρόσελ και Έμα ΜακΚίον τερμάτισε πρώτη σε 7:41.50, καταρρίπτοντας το 7:42.08 που είχε η Κίνα από την αντίστοιχη διοργάνωση της Ρώμης, στις 30 Ιουλίου 2009.

Οι Αμερικανίδες αν και αγωνίστηκαν με την Κέιτι Λεντέκι στη σύνθεση τους και με 7.41.87 έκαναν νέο ρεκόρ Αμερικής μετά από 10 χρόνια έμειναν 2ες στο αγώνισμα!

Από την άλλη ο Αμερικανός Κάλεμπ Ντρέσελ κυριάρχησε στα 100μ ελεύθερο και έφτασε τα τρία χρυσά στην Κορέα. Ο 23χρόνος με 46.96 άφησε 2ο τον Ολυμπιονίκη Κάιλ Τσάλμερς και πέτυχε την 3η καλύτερη επίδοση όλων των εποχών. Ο 3ος ήταν ο Ρώσος Βλάντισλαβ Γκρίνεφ, που έγινε ο πρώτος Ρώσος που ανεβαίνει στο βάθρο των 100μ. ελεύθερο μετά τον Ποπόφ.

Χρυσό μετάλλιο κατέκτησαν οι ΗΠΑ στα 50μ. ύπτιο γυναικών με την Ολίβια Σμόλιγκα ενώ οι Αμερικανοί έχασαν στα 200μ ατομική μετά από 18 χρόνια. Ο Ιάπωνας Νταϊγια Σέτο με 1.56.14 "έσπασε" το σερί τους. Στα 200μ πεταλούδα των γυναικών νικήτρια ήταν η Κάπας από την Ουγγαρία με 2:06.78.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των τελικών της 5ης ημέρας:

ΑΝΔΡΕΣ

100μ. ελεύθερο

1. Κάλεμπ Ντρέσελ (ΗΠΑ) 46.96

2. Κάιλ Τσάλμερς (Αυστραλία) 47.08

3. Βλάντισλαβ Γκρίνεφ (Ρωσία) 47.82

4. Μπλέικ Πιερόνι (ΗΠΑ) 47.88

5. Μαρσέλο Τσιεριγκίνι (Βραζιλία) 47.93

6. Νάντορ Νέμετ (Ουγγαρία) 48.10

7. Κλεμάν Μινιόν (Γαλλία) 48.43

8. Μπρένο Κορέια (Βραζιλία) 48.90

200μ. μικτή ατομική

1. Νταϊγια Σέτο (Ιαπωνία) 1:56.14

2. Ζερεμί Ντεπλάνς (Ελβετία) 1:56.56

3. Τσέις Κάλιζ (ΗΠΑ) 1:56.78

4. Φίλιπ Χάιντς (Γερμανία) 1:56.86

5. Ντάνκαν Σκοτ (Μ.Βρετανία) 1:56.91

6. Σουν Γουάνγκ (Κίνα) 1:56.97

7. Μιτς Λάρκιν (Αυστραλία) 1:57.32

8. Εϊμπραμ Ντεβάιν (ΗΠΑ) 1:57.66

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

200μ. πεταλούδα

1. Μπογκλάρκα Κάπας (Ουγγαρία) 2:06.78

2. Χάλι Φλίκινγκερ (ΗΠΑ) 2:06.95

3. Κέιτι Ντράμποτ (ΗΠΑ) 2:07.04

4. Φραντσίσκα Χέντκε (Γεμρανία) 2:07.30

5. Άλις Τόμας (Μ. Βρετανία) 2:07.48

6. Λιλιάνα Σίλαγκι (Ουγγαρία) 2:07.68

7. Σβετλάνα Τσίμροβα (Ρωσία) 2:08.70

8. Λόρα Στέφενς (Μ. Βρετανία) 2:09.35

50μ. ύπτιο

1. Ολίβια Σμόλιγκα (ΗΠΑ) 27.33

2. Ετιένε Μεδέιρος (Βραζιλία) 27.44

3. Ντάρια Βάσκινα (Ρωσία) 27.51

4. Τζόρτζια Ντέιβις (Μ.Βρετανία) 27.65

. Κέιλι ΜακΚίοουν (Αυστραλία) 27.65

6. Κάθλιν Μπέικερ (ΗΠΑ) 27.69

7. Καρολίν Πίλατς (Αυστρία) 27.78

8. Κίρα Τουσάιντ (Ολλανδία) 27.85

4Χ200μ. ελεύθερο

1. Αυστραλία 7:41.50 (Παγκόσμιο ρεκόρ)

(Τίτμους, Γουίλσον, Θρόσελ, ΜακΚίον)

2. ΗΠΑ 7:41.87 (ρεκόρ Αμερικής)

(Μάνιουελ, Λεντέκι, Μαργκάλις, ΜακΛάφλιν)

3. Καναδάς 7:44.35

(Σάντσεζ, Ρακ, Όβερχολτ, Όλεκσιακ)

4. Κίνα 7:46.22

5. Ρωσία 7:48.25

6. Ουγγαρία 7:54.57

7. Γερμανία 7:55.63

8. Ιαπωνία 7:56.31

Japan atop the podium thanks to Daiya Seto who took out the Men’s 200m Individual Medley to secure his sixth World Championship medal in total and third gold. #Swimming #FINAGwangju2019 pic.twitter.com/bzmT1SndUW — FINA (@fina1908) July 25, 2019

WORLD RECORD! What a way to end the session! A great duel between two huge swimming nations, USA and Australia, in the Women’s 4x200m Freestyle Relay. #Swimming #FINAGwangju2019 pic.twitter.com/bRbA1yvNLl — FINA (@fina1908) July 25, 2019

#Swimming - Men's 100m Free FINAL The reigning champion Caeleb Dressel keeps the title in his hands! #FINAGwangju2019 pic.twitter.com/9XTR9vjzlR — FINA (@fina1908) July 25, 2019