Gwangju 2019: O Πίτι, ο Παλτρινιέρι και οι Αυστραλοί! (vids)

Μετά από τα 100μ πρόσθιο ο Άνταμ Πίτι κέρδισε το χρυσό και στα 50μ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Νοτίου Κορέας.

Ο Βρετανός έφτασε στο τρίτο του συνεχόμενο νταμπλ σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ο Πίτι τερμάτισε σε 26.06!

Η 4η ημέρα της κολύμβησης δεν είχε μόνο τον θρίαμβο της Πελεγκρίνι για την Ιταλία. Ο Γκρεγκόριο Παλτρινιέρι κέρδισε στον τελικό των 800μ. ελεύθερο με 7:39.27, καταρρίπτοντας μάλιστα το ρεκόρ Ευρώπης του συμπατριώτη του Γκαμπριέλε Ντέτι (7:40.77 από τις 26 Ιουλίου 2017).

Νικήτρια στη μικτή ομαδική στα 4χ100μ ήταν η Αυστραλία και στη 2η θέση έμεινε η ομάδα των ΗΠΑ.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

ΑΝΔΡΕΣ

800μ. ελεύθερο

1. Γκρεγκόριο Παλτρινιέρι (Ιταλία) 7:39.27 (ρεκόρ Ευρώπης)

2. Χένρικ Κρίστιανσεν (Νορβηγία) 7:41.28

3. Νταβίντ Ομπρί (Γαλλία) 7:42.08

4. Τζακ ΜακΛάφλιν (Αυστραλία) 7:42.64

5. Γκαμπριέλε Ντέτι (Ιταλία) 7:43.89

6. Σουν Γιανγκ (Κίνα) 7:45.01

7. Σέρχι Φρόλοφ (Ουκρανία) 7:47.32

8. Μιχάιλο Ρόμαντσουκ (Ουκρανία) 7:49.32

50μ. πρόσθιο

1. Άνταμ Πίτι (Μ. Βρετανία) 26.06

2. Φελίπε Λίμα (Βραζιλία) 26.66

3. Ζοάο Γκόμες Τζούνιορ (Βραζιλία) 26.69

4. Κιρίλ Πρίγκοντα (Ρωσία) 26.72

5. Ίλια Σιμάνοβιτς (Λευκορωσία) 26.85

6. Ζιμπέι Γιαν (Κίνα) 26.86

7. Μάικλ Άντριου (ΗΠΑ) 26.93

Φάμπιο Σκοτσόλι (Ιταλία) ακυρώθηκε



ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΜΙΚΤΑ

1. Αυστραλία 3:39.08

(Λάρκιν, Γουίλσον, ΜακΚίον, Κ. Κάμπελ)

2. ΗΠΑ 3:39.10

(Μέρφι, Κινγκ, Ντρέσελ, Μάνιουελ)

3. Μεγάλη Βρετανία 3:40.68

(Ντέιβις, Πίτι, Γκάι, Άντερσον)

4. Ρωσία 3:40.78

5. Καναδάς 3:43.06

6. Ιταλία 3:43.27

7. Γερμανία 3:45.07

Ολλανδία ακυρώθηκε

Adam Peaty is proving to be unbeatable in his chosen discipline. A world record and two gold medals in the Breaststroke gives the man from Staffordshire, England the SAMSUNG Play of the Day. #FINAGwangju2019 pic.twitter.com/hf3Rso8Hqh

Italy’s Gregorio Paltrinieri has already assured himself a place in the swimming hall of fame. Today he was at it again, in the 800m and grabbed a European Record in the process. Watch live! https://t.co/bEozhdW5qV #Swimming #FINAGwangju2019 pic.twitter.com/uiRQCyQZ7X

— FINA (@fina1908) July 24, 2019