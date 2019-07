Gwangju 2019: Χρυσό ξανά η Μάσε, αποσύρθηκε η Λεντέκι (vids)

Πολλά και διάφορα αλλά όχι παγκόσμιο ρεκόρ και Κέιτι Λεντέκι δεν είχαμε στην 3η ημέρα των αγώνων της κολύμβησης στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της Γκουανγκζού.

Η κορυφαία Αμερικανίδα που έχασε το χρυσό στα 400μ ελέυθερο μετά από 3 συνεχόμενα μετάλλια στη διοργάνωση, λόγω ασθένειας δεν συμμετείχε στον προκριματικό στα 200μ ελεύθερο και στον τελικό των 1500μ. Έτσι νικήτρια στα 1500μ ήταν η Ιταλίδα Σιμόνα Κουανταρέλα με 15:40.89.

Στα 200μ ελεύθερο ο Κινέζος Σουν Γιανγκ κέρδισε μετά από τα 400μ και στα 200μ ελεύθερο το χρυσό με 1.44.93. Αρχικά ήταν 2ος αλλά ο Λιθουανός Ντάνας Ράπσις που είχε 1.44.69 ακυρώθηκε για αντικανονική εκκίνηση και έτσι ο Κινέζος ανέβηκε στο 1ο σκαλί του βάθρου.

Στα 100μ ύπτιο πρώτος ήταν ο Τζιαγιού Σου με 52.43 ενώ ο «χρυσός» στο Ρίο Ράιαν Μέρφι έμεινε τέταρτος με 52.78, και ο "χρυσός" στο Λονδίνο Ματ Γκρίβερς ήταν πέμπτος με 52.82.

Η Λίλι Κινγκ κέρδισε την Γιούλια Εφίμοβα στα 100μ πρόσθιο με 1.04.93 και είναι για 2η σερί χρονιά παγκόσμια πρωταθλήτρια ενώ στα 100μ ύπτιο κέρδισε η Καναδή Κάιλι Μάσε που υπερασπίστηκε τον τίτλο της.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των τελικών της 3ης ημέρας:

ΑΝΔΡΕΣ

200μ. ελεύθερο

1. Σουν Γιανγκ (Κίνα) 1:44.93

2. Κατσουχίρο Ματσουμότο (Ιαπωνία) 1:45.22

3. Μάρτιν Μαλιούτιν (Ρωσία) 1:45.63

. Ντάνκαν Σκοτ (Μ.Βρετανία) 1:45.63

5. Φίλιπο Μέλι (Ιταλία) 1:45.67

6. Κλάιντ Λιούις (Αυστραλία) 1:45.78

7. Ντόμινικ Κόζμα (Ουγγαρία) 1:45.90

Ντάνας Ράπσις (Λιθουανία) ακυρώθηκε

100μ. ύπτιο

1. Τζιαγιού Σου (Κίνα) 52.43

2. Εβγκένι Ρίλοφ (Ρωσία) 52.67

3. Μιτς Λάρκιν (Αυστραλία) 52.77

4. Ράιαν Μέρφι (ΗΠΑ) 52.78

5. Ματ Γκρίβερς (ΗΠΑ) 52.82

6. Ριοσούκε Ίριε (Ιαπωνία) 53.22

7. Γκιγιέρμε Γκουίντο (Βραζιλία) 53.26

8. Ρόμπερτ Γκλίντα (Ρουμανία) 54.22

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

1.500μ. ελεύθερο

1. Σιμόνα Κουανταρέλα (Ιταλία) 15:40.89

2. Σάρα Κέλερ (Γερμανία) 15:48.83

3. Τζιαντζιαχέ Γουάνγκ (Κίνα) 15:51.00

4. Άσλεϊ Τουίτσελ (ΗΠΑ) 15:54.19

5. Μάντι Γκαφ (Αυστραλία) 15:59.40

6. Αϊνα Κέσελι (Ουγγαρία) 16:01.35

7. Κίαχ Μέλβερτον (Αυστραλία) 16:01.38

8. Μιρέια Μπελμόντε (Ισπανία) 16:02.10

100μ. ύπτιο

1. Κάιλι Μάσε (Καναδάς) 58.60

2. Μίνα Άθερτον (Αυστραλία) 58.85

3. Ολίβια Σμόλιγκα (ΗΠΑ) 58.91

4. Τέιλορ Ρακ (Καναδάς) 58.96

5. Κέιλι ΜακΚίοουν (Αυστραλία) 59.10

6. Κάθλιν Μπέικερ (ΗΠΑ) 59.56

. Νατσούμι Σακάι (Ιαπωνία) 59.56

8. Ντάρια Βάσκινα (Ρωσία) 59.74

100μ. πρόσθιο

1. Λίλι Κινγκ (ΗΠΑ) 1:04.93

2. Γιούλια Εφίμοβα (Ρωσία) 1:05.49

3. Μαρτίνα Καράρο (Ιταλία) 1:06.36

4. Ρεόνα Αόκι (Ιαπωνία) 1:06.40

5. Τζινγκγιάο Γιου (Κίνα) 1:06.56

6. Τατιάνα Σενμέικερ (Ν.Αφρική) 1:06.60

7. Μόλι Ρένσο (Μ.Βρετανία) 1:06.96

8. Αριάνα Καστιλιόνι (Ιταλία) 1:07.06

A blanket-finish in the Men’s 100m Backstroke but as the water settled it was Xu Jiayu of China who had taken the honours in a time of 52.43 ahead of Evgeny Rylov of Russia and Australia’s Mitch Larkin. https://t.co/bEozhdW5qV #FINAGwangju2019 #Swimming pic.twitter.com/fshZJ538Du — FINA (@fina1908) July 23, 2019

Team have really peaked, as proven yesterday by Margaret MacNeil, and today she was joined in the exclusive World Championship Gold Club by fellow Canuck, Kylie Masse, in the 100m Backstroke. #FINAGwangju2019 #Swimming pic.twitter.com/WRQaRpEQHm — FINA (@fina1908) July 23, 2019

Italian 20-year old, Simona Quadarella, picked up bronze in Budapest two years ago but here in Gwangju she put in a masterful performance to secure her place on the top of the podium! All the action live! https://t.co/bEozhdW5qV #Swimming #FINAGwangju2019 pic.twitter.com/6a2g4qrDIZ — FINA (@fina1908) July 23, 2019

An exciting finish to the Women’s 100m Breaststroke final where USA’s Lilly King and her old foe Yuliya Efimova were neck-and-neck as they approached the tiles. #FINAGwangju2019 #Swimming pic.twitter.com/bMlCPZM2ZJ — FINA (@fina1908) July 23, 2019