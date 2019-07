Gwangju 2019: Χάνει και η Λεντέκι στα 400μ! (vids)

Γεννημένη το 1997. Ιχθύς στο ζώδιο. Γεννημένη κολυμβήτρια! Έχει σαρώσει τα πάντα στο πέρασμα της σε Ολυμπιακούς Αγώνες και Παγκόσμια Πρωταθλήματα.

Το 2012 στο Λονδίνο κέρδισε στα 15 της το πρώτο της Ολυμπιακό μετάλλιο στα 800μ ελεύθερο. Το 2013 στη Βαρκελώνη πήρε 4 χρυσά στο Παγκόσμιο. Το πρώτο της στα 400μ ελεύθερο.

Στο Καζάν το 2015 πάλι στο Παγκόσμιο κέρδισε άλλα 5 χρυσά. Το 2ο στα 400μ. Στο Ρίο και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2016 πήρε άλλα 4 χρυσά. Μέσα σ' αυτά και στο 400αρι.

Το 2017 στη Βουδαπέστη (Παγκόσμιο) ήρθαν άλλα 5 χρυσά. Το 4ο της στα 400μ σε μεγάλες διοργανώσεις και το 3ο στα Παγκόσμια.

Δυο χρόνια μετά από τη Βουδαπέστη, στη Γκουανκζού της Κορέας, βρέθηκε κολυμβήτρια να κερδίσει την Αμερικανίδα σε τελικό στα 400μ και να την υποχρεώσει να σταματήσει το σερί της. Είναι η 19χρονη Αυστραλή Αριάρνε Τίτμους η οποία τερμάτισε στον τελικό της 1ης ημέρας των αγώνων σε 3.58.76 που είναι νέο ρεκόρ Ωκεανίας.

Η Αμερικανίδα ήταν 2η με 3.59.97 και θύμωσε... και έχει να υπερασπιστεί το σερί της (3 συνεχόμενα) στα 1500μ και στα 800μ. Στους άλλους τελικούς της 1ης ημέρας, ξεχώρισε φυσικά ο Κινέζος Σουν Γιανγκ ο οποίος κέρδισε το χρυσό στα 400μ ελεύθερο και έφτασε τα 4 σερί στη διοργάνωση.

Κάτι παρόμοιο είχαν πετύχει στο παρελθόν ο Αυστραλός Χάκετ (1500μ) και ο Αμερικανός Λόχτε στα 200μ μικτή. Ο Κινέζος κέρδισε το χρυσό με επίδοση 3.42.44 και άφησε στη 2η θέση τον χρυσό Ολυμπιονίκη του 2016 Μακ Χόρτον με 3.43.17 και στην 3η τον Ιταλό Γκαμπριέλε Ντέτι με 3.43.17.

Στα 4χ100μ ελεύθερο ανδρών κέρδισαν οι ΗΠΑ και στις γυναίκες στο ίδιο αγώνισμα η Αυστραλία. Μεγάλος πρωταγωνιστής των ημιτελικών ήταν ο Αμερικανός Κάλεμπ Ντρέσελ, ο οποίος με 22.57 πέτυχε ρεκόρ αγώνων και ρεκόρ Αμερικής.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των τελικών της 1ης ημέρας:

ΑΝΔΡΕΣ

400μ. ελεύθερο

1. Σουν Γιανγκ (Κίνα) 3:42.44

2. Μακ Χόρτον (Αυστραλία) 3:43.17

3. Γκαμπριέλε Ντέτι (Ιταλία) 3:43.23

4. Ντάνας Ράπσις (Λιθουανία) 3:43.50

5. Μάρκο ντε Τούλιο (Ιταλία) 3:44.86

6. Τζακ ΜακΛάφλιν (Αυστραλία) 3:45.19

7. Σιντζιέ Λι (Κίνα) 3:45.64

8. Ζέιν Γκροθ (ΗΠΑ) 3:45.78

4Χ100μ. ελεύθερο

1. ΗΠΑ 3:09.06 (ρεκόρ αγώνων)

(Ντρέσελ, Πιερόνι, Απλ, Εϊντριαν)

2. Ρωσία 3:09.97

(Γκρίνεφ, Μορόζοφ, Κολεσνίκοφ, Ρίλοφ)

3. Αυστραλία 3:11.22

(ΜακΙβόι, Λιούις, Γκράχαμ, Τσάλμερς)

4. Ιταλία 3:11.39

5. Μεγάλη Βρετανία 3:11.81

6. Βραζιλία 3:11.99

7. Ουγγαρία 3:12.85

8. Γαλλία 3:13.34

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

400μ. ελεύθερο

1. Αριάρνε Τίτμους (Αυστραλία) 3:58.76 (Ρεκόρ Ωκεανίας)

2. Κέιτι Λεντέκι (ΗΠΑ) 3:59.97

3. Λία Σμιθ (ΗΠΑ) 4:01.29

4. Αϊνα Κέσελι (Ουγγαρία) 4:01.31

5. Τζιανγκτζιαχέ Γουάνγκ (Κίνα) 4:03.67

6. Μπογκλάρκα Κάπας (Ουγγαρία) 4:05.36

7. Άννα Εγκόροβα (Ρωσία) 4:06.16

8. Βερόνικα Αντρουσένκο (Ρωσία) 4:08.60

4Χ100μ. ελεύθερο

1. Αυστραλία 3:30.21 (ρεκόρ αγώνων)

(Μπρ. Κάμπελ, Θρόσελ, ΜακΚίον, Κ. Κάμπελ)

2. ΗΠΑ 3:31.02 (ρεκόρ Αμερικής)

(Κάμερφορντ, Ουέιτζιλ, Ντάλια, Μάνιουελ)

3. Καναδάς 3:31.78

(Σάντσεζ, Ρακ, Όλεκσιακ, ΜακΝιλ)

4. Ολλανδία 3:35.32

5. Κίνα 3:35.83

6. Σουηδία 3:36.33

7. Ιαπωνία 3:36.79

8. Γερμανία 3:39.07

Legendary duel between Australia’s Ariarne Titmus and Katie Ledecky of USA in the Women’s 400m Freestyle! Titmus overtaking Ledecky with only a few meters to go, winning in 3:58.76. All the action live onhttps://t.co/bEozhdW5qV #FINAGwangju2019 #Swimming #FINA pic.twitter.com/xknw7yMLxH — FINA (@fina1908) July 21, 2019

A flying start of the swimming competition in Gwangju with China’s Sun Yang winning the first gold medal in the Men’s 400m Freestyle! All the action live on https://t.co/bEozhdW5qV #FINAGwangju2019 #Swimming #FINA pic.twitter.com/BNmN6zJuSH — FINA (@fina1908) July 21, 2019

Sterling performance by the USA in the Men’s 4x100m Freestyle winning gold with a new Championship Record time of 3:09.06. Russia came in second and Australia won the bronze just ahead of Italy. All the action live on https://t.co/bEozhdW5qV #FINAGwangju2019 #Swimming #FINA pic.twitter.com/FTcWPQj8pU — FINA (@fina1908) July 21, 2019