Gwangju 2019: Παγκόσμιο ρεκόρ από τον Πίτι στα 100μ πρόσθιο (vid)

Μετά από μια συγκλονιστική κούρσα στον ημιτελικό των 100μ πρόσθιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα κολύμβησης της Νοτίου Κορέας ο Βρετανός Άνταμ Πίτι τερμάτισε σε 56.88 και κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ που ήταν 57.10!

Το προηγούμενο ρεκόρ ανήκε στον ίδιο αθλητή ο οποίος το είχε πετύχει στη Γλασκώβη το 2018.

Δεύτερος ήταν με 58.67 και ρεκόρ Ασίας ο Κινέζος Ζιμπέι Γιανγκ.

World Record - Adam Peaty lowered his own WR in the Men’s 100m Breaststroke Semi Final to 56.88! All the action live on https://t.co/bEozhdW5qV #FINAGwangju2019 #Swimming #FINA pic.twitter.com/iFdXAweCwb

— FINA (@fina1908) July 21, 2019