Συγχαρητήρια στον καταπληκτικό Απόστολο Χρήστου που έπιασε το όριο για την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, στο Xειμερινό Πρωτάθλημα στο ΟΑΚΑ. Είναι ο πρώτος κολυμβητής που το πετυχαίνει αυτό! Μπράβο @apostolos_christou @charity4sports @pelagiacaranicola #swimming #RoadtoTokyo2020 #TeamHellas #HellenicOlympic

A post shared by Hellenic Olympic Committee (@hellenic_olympic_committee) on Mar 1, 2019 at 9:00am PST