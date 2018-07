Αγώνες aquathlon στον Σχινιά

To Δελτίο Τύπου αναφέρει:

Αθλητές, επισκέπτες και διοργανωτές περάσαμε όλοι υπέροχα και βρεθήκαμε για μια ακόμη φορά, είτε γνωστοί μεταξύ μας είτε άγνωστοι, σε μια μεγάλη ολοζώντανη παρέα με κοινό παρονομαστή την αγάπη μας για την outdoor άθληση!

KIDS’ AQUATHLON

Παρασκευή μεσημέρι υποδεχτήκαμε τους μικρούς μας φίλους στη Γραμματεία για την παραλαβή της τσάντας τους που περιείχε:

4 διαφορετικές αποστάσεις από ηλικίες 7-14 ετών πραγματοποιήθηκαν μπροστά στο Μoraitis Beach παράλληλα με την παραλία του Σχινιά. Γονείς και παραθεριστές είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τον αγώνα, ο οποίος εντασσόταν στον εορτασμό της Ολυμπιακής Ημέρας και είχε φιλανθρωπικό χαρακτήρα (με 5 € συμμετοχή για την ενίσχυση του Συλλόγου Γονέων Παιδιών Με Νεοπλασματική Ασθένεια ‘Φλόγας’).

AQUATHLON

Η νέα μας διαδρομή, με τον τερματισμό δίπλα στη θάλασσα, έκλεψε τις εντυπώσεις.! Η απόσταση στο κολύμπι ήταν 750μ ακριβώς, όπως ακριβώς και η απόσταση στο τρέξιμο ήταν 5χμ!

Η ώρα εκκίνησης δόθηκε λίγο πιο νωρίς από άλλες χρονιές, στις 8:24, για να έχουμε το τελευταίο φώς. Kαι μετά, ο ουρανός φόρεσε τα πιο ωραία χρώματά του για το ‘strawberry full moon’, όπως λέγεται το φεγγάρι του Ιούνη! (Η ‘φραουλί’ πανσέληνος σηματοδοτεί την έβδομη από τις 13 πανσελήνους της χρονιάς, άρα συμβολίζει και το ‘μέσον’ της…)

Από τη γραμματεία οι αθλητές είχαν παραλάβει την τσάντα που περιελάμβανε:

Οι γυναικείες συμμετοχές είχαν έξτρα:

Τρεις πρώτες γυναίκες:

1. BEKA EVA

2. MOSCHOU IOANNA

3. POLITI KATERINA



Στον τερματισμό υπήρχε Βίκος φυσικό μεταλλικό νερό και αναψυκτικά Βίκος, καθώς και GU ηλεκτρολύτης.

Μετά τις απονομές είχαμε Blue Island μπύρες με αλκοόλ ή χωρίς!

Όλες οι γυναίκες σε overall ατομικό και Οnly Women team παρέλαβαν δώρο από μία Kerastase μάσκα μαλλιών, σαμπουάν La Roche-Posay και βερνίκι νυχιών Εssie.

Οι overall νικητές και νικήτριες σε ατομικά και ομαδικά πήραν από ένα goodie bag προσφορά της Health Aid με μπλούζα και vitamin C, συν ένα προϊόν Βiofreeze.

Επίσης δύο νικητές κέρδισαν μετά από κλήρωση από μία κρεμάστρα μεταλλίων (να ευχαριστήσουμε την Dimel Cut που μας τις έφτιαξε).

Στο event της Λίμνης Δόξα θα δοθούν με live κλήρωση και οι 3 δωροεπιταγές των 500ευρώ για την αγορά ποδηλάτου Cervelo!



…Και επειδή για μας η γυναικεία περιποίηση και ο αθλητισμός πάνε μαζί, υπήρχε εκεί και το Βeauty Corner της L’Οreal, όπου ειδικό team έφτιαχνε ξεκινώντας ήδη πριν τον αγώνα funky πλεξούδες και metallic face painting ενόψει του beach party που ακολούθησε μετά! Συνεργαστήκαμε με το κομμωτήριο Pell Mell στη Νέα Μάκρη και ευχαριστούμε πολύ!

Πάνω από 250 άτομα (χαμός!!!) επισκέφτηκαν το περίπτερο της Pharmacy295, όπου γίνονταν μετρήσεις βιταμινών από πιστοποιημένους φαρμακοποιούς, κι είχαν την ευκαιρία να πάρουν πολλά και διάφορα δώρα της Health Aid !

Στο Αntimosquito Corner της Jungle Formula πάλι υπήρχαν τα φοβερά της αντικουνουπικά προϊόντα (παρόλο που οι ‘φίλοι’ μας τα κουνούπια αυτή τη φορά έκαναν αίσθηση με την απουσία τους…)

Οι αθλητές μπορούσαν να επισκεφτούν επίσης το περίπτερο της Οdd3 με τα ποδηλατικά ρούχα, να χαζέψουν και να ενημερωθούν σχετικά.

…Τέλος όσοι ήθελαν μπορούσαν να δοκιμάσουν δωρεάν την εκγύμναση body micha από τη Fitness Vibe.



Στη σούπερ -όπως πάντα - μουσική της διοργάνωσης ήταν η φοβερή Μαρία Παπιδάκη!



Θερμές ευχαριστίες στην Lifeguard Hellas για τις εξαιρετικές της υπηρεσίες ασφάλειας στο νερό.