Gwangju 2019: Δυο 13χρόνες Κινέζες παγκόσμιες πρωταθλήτριες! (vids)

Ιστορία έγραψαν δυο Κινέζες στον τελικό των 10μ πλατφόρμα στις καταδύσεις στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της Νοτίου Κορέας.

Η Chen Yuxi με 493,00 βαθμούς κέρδισε το χρυσό μετάλλιο και η Lu Wei με 377,08 ανέβηκε στο 2ο σκαλί του βάθρου!

Η νικήτρια είναι γεννημένη την 11η Σεπτεμβρίου 2005 και η άλλη Κινέζα στις 10 Δεκεμβρίου του 2005.

Οι δυο τους ήταν και οι μικρότερες που συμμετείχαν στον τελικό και έφτασαν σε μια μοναδική επιτυχία για τη χώρα τους.

Την 3η θέση πήρε η 21χρόνη Αμερικανίδα Ντελανέι Σνελ.

The DURAFLEX Dive of the Day just had to go to China’s young starlet Chen Yuxi, who took the crowd’s breath away with this third-round dive worth 94.05. A moment of magic to savour. #Diving #FINAGwangju2019 pic.twitter.com/3kxuQ618eo

13 years old and already on top of the China’s Chen Yuxi was in a league of her own as she captured gold in the Women’s 10m Platform. Completing a Chinese double, another 13-year old, Lu Wei took the silver. #Diving #FINAGwangju2019 pic.twitter.com/Sq2N6Xns2y

— FINA (@fina1908) July 17, 2019