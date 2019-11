Πρωταθλητής στο αγώνισμα της ιππικής αντοχής ο Μελισσάρης

Με τους Πανελλήνιους Αγώνες που διεξήχθησαν την Κυριακή, 17 Νοεμβρίου στις εγκαταστάσεις του Ιππικού Ομίλου Μεσογείων ολοκληρώθηκε το αγωνιστικό πρόγραμμα για το άθλημα της Ιππικής Αντοχής μέσα στο 2019.

Στην Κατηγορία Ενηλίκων Πανελληνιονίκης αναδείχθηκε ο Μιχάλης Μελισσάρης του ΙΟΠΙ με την N.M Spitha όντας ο μόνος αθλητής που ολοκλήρωσε τον αγώνα των 80χμ. σε 06:59:09.

Στις υπόλοιπες κατηγορίες των αγώνων νικητές ήταν στην Κατηγορία Γ των 60χμ. η Χρυσάνθη Ατσαλάκη με τον Bess Habib του ΚΕΙΡ, στην Κατηγορία Δ των 40 χμ. η Αντιγόνη Νταλλιάνη με τον GA Nireas του ΑΙΟΜ, στην Κατηγορία Ε των 20χμ. η Αντωνία Πανίτσα του ΠΙΟ με τον Epsilon Goodiva και στην Κατηγορία Δ (Πρώην Ιπποδρομιακών Αλόγων) ο Γιώργος Θεοδώρου του ΙΟΑ με τον Look After Number One.