Μισή ντουζίνα μετάλλια στο Βαλκανικό η Ελλάδα

Έξι μετάλλια, δύο χρυσά, τρία ασημένια και ένα χάλκινο κατέκτησε η Εθνική Ομάδα Ιππικής Δεξιοτεχνίας στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα στη Lipica της Σλοβενίας, που διεξήχθη στη Σλοβενία.

Στην Κατηγορία Ενηλίκων οι Ελληνίδες αμαζόνες κέρδισαν και τα δύο χρυσά μετάλλια. Στο Ατομικό Αγώνισμα η φετινή Πρωταθλήτρια Ενηλίκων Κέλλυ Σκλαβούνου με τον Quanderas για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά αναδείχθηκε χρυσή Βαλκανιονίκης με πολύ καλό ποσοστό 73,317% στο χθεσινό τελικό αγώνισμα freestyle με μουσική. Στο Ομαδικό Αγώνισμα οι τρεις αμαζόνες, Σκλαβούνου, Αντωνία Τσαμάνδουρα με την Hope for the Future και Φαίδρα Ξανθοπούλου με τον Flavio Go κέρδισαν το χρυσό μετάλλιο για την Ελλάδα.

Στην Κατηγορία Νέων Ιππέων η μοναδική συμμετοχή μας, Λαβίνια Μακροπούλου με τον Widoc Timbre κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο ατομικό αγώνισμα με ποσοστό 65,375 από το χθεσινό τελικό αγώνισμα freestyle.

Στην Κατηγορία Εφήβων στο ατομικό αγώνισμα το χάλκινο μετάλλιο κέρδισε η Ελένη Ρέτσου με την Fairytale με ποσοστό 67,583% επίσης στο αγώνισμα freestyle, ενώ στο ομαδικό αγώνισμα οι τέσσερις αμαζόνες μας, Ρέτσου, Ραφαήλια Γεωργουλέα με τον Luxemburg, Δέσποινα Σιδηρά με τον Windsor και Ναταλία Φραγκιαδάκη με την Desteny πήραν το ασημένιο μετάλλιο.

Στην Κατηγορία Παίδων στο ομαδικό αγώνισμα τα τέσσερα παιδιά μας, Αλέξανδρος Κατσίκης με τον Dangast, Κορίνα Γαγάνη με τον Boy Altena, Ιζαμπέλλα Ατσαλάκη με τον Nikos και Ελένη Ιωάννου με τον Ripley 2 κέρδισαν το ασημένιο μετάλλιο. Στο ατομικό αγώνισμα καλύτερη στον τελικό από Ελληνικής πλευράς ήταν στην 4η θέση η Ιζαμπέλλα Ατσαλάκη με τον Nikos με πολύ καλό ποσοστό 66,012%.

Επόμενος στόχος της Ιππικής Δεξιοτεχνίας είναι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Παίδων, Εφήβων στο San Giovanni της Ιταλίας από 24 έως και 28 Ιουλίου.