Οι πρωταθλητές στην ιππασία για το 2019!

Έξι αμαζόνες και δύο ιππείς αναδείχθηκαν Πρωταθλητές Ιππασίας για το 2019 στο Μ | Πρωτάθλημα που ολοκληρώθηκε, με μία σεμνή τελετή στη μνήμη του προπονητή ιππασίας Γιάννη Παπαδημητρίου, το βράδυ της Κυριακής στο Ολυμπιακό Κέντρο Ιππασίας στο Μαρκόπουλο.

Στην Υπερπήδηση Εμποδίων, η Πάολα Μαρτίνη και ο Electic Elvis του ΙΑΟΦ μετά από πολύ καλή εμφάνιση συγκέντρωσαν τους περισσότερους βαθμούς στους τρεις αγώνες κερδίζοντας τον τίτλο των Πρωταθλητών Ενηλίκων με 76 βαθμούς. Δεύτερος Πρωταθλητής ήταν ο περσινός Πρωταθλητής Αλέξανδρος Φουρλής με τον Grandeur του ΙΟΜ με 64 βαθμούς και τρίτος ο Γρηγόρης Βόγλης με την Quelly Briquedale του ΕΙΟ με 54 βαθμούς, ο οποίος ήταν και νικητής του τελικού αγώνα των ενηλίκων.

Στην Κατηγορία Νέων Ιππέων Πρωταθλητής αναδείχθηκε ο Αντώνης Αντωνίου του ΙΟΚΟΥΒ με την Inca με συνολικά 58 βαθμούς, που ήταν νικητής και στον τελικό αγώνα. Δεύτερη Πρωταθλήτρια ήταν η περσινή Πρωταθλήτρια Εφήβων Άννα Δανάλη του ΙΟΜ με τον Mister Chayotte Z.

Στην Κατηγορία Εφήβων μετά από έναν ενδιαφέρων αγώνα η Μαρία Νικολαΐδου με τον Flippo VDL του ΑΚΙΘ πήρε τον τίτλο της Πρωταθλήτριας συγκεντρώνοντας στους τρεις αγώνες τους περισσότερους βαθμούς, 68. Δεύτερος Πρωταθλητής ήταν ο Σταύρος Θεοφανόπουλος με τον Taquine du Vivier του ΕΙΟ με 60 βαθμούς και τρίτη η Βαλέρια Ζαχαρίου με τον D’artagnan του ΙΟΒΟΠ με 56 βαθμούς.

Στην Κατηγορία Παίδων με τη νίκη της στον τελικό αγώνα κατάφερε να πάρει τον τίτλο της Πρωταθλήτριας. Ο λόγος για την Σεμέλη Ποππ με την Arabella του ΙΟΒΟΠ, που είχε συνολικά 76 βαθμούς στους τρεις αγώνες. Δεύτερος Πρωταθλητής ήταν ο Συμεών Παρασχάκης με τον Boris με 60 βαθμούς και τρίτη η Μαρία Κοκκινάκη με τον Armagedon του ΙΟΜ με 44 βαθμούς.

Στην Κατηγορία Αμαζόνων η νίκη της στον τελικό αγώνα της χάρισε και τον τίτλο της Αμαζόνας για το 2019. Η Αντιγόνη Τσαφαρά με τον Interpid Leonardo του ΙΟΒΟΠ συγκέντρωσε συνολικά και στους τρεις αγώνες 54 βαθμούς και κέρδισε τον τίτλο. Δεύτερη στη βαθμολογία ήταν η Μόνικα Μαρτίνη με τον Let’s Hope του ΙΑΟΦ με 52 βαθμούς και τρίτη με 44 βαθμούς η Κατερίνα Λασκαρίδη με την Calandra 21 με 40 βαθμούς.

Στην Κατηγορία των Νέων Ίππων, στα 5χρονα άλογα νικήτρια αναδείχθηκε η Cortana Z με τον Κρίτωνα Ζαφειρόπουλο του ΙΟΚΕΝ, στα 6χρονα άλογα την 1η θέση πήρε ο Dewars με τον Δημήτρη Νάτση του ΙΟΒΟΠ και στα 7χρονα άλογα πρώτος ήταν η Hytaniki με την Μαριάνση Κυριακοπούλου του ΙΟΒΟΠ.

Στην Ιππική Δεξιοτεχνία, για δεύτερη συνεχή χρονιά και οέμπτη στο σύνολο αναδείχθηκε Πρωταθλήτρια Ενηλίκων η Κέλλυ Σκλαβούνου με τον Quanderas. Η αμαζόνα του ΙΟΒ συγκέντρωσε στα τρία αγωνίσματα συνολικό ποσοστό 70,88% και πήρε τον τίτλο. Δεύτερη Πρωταθλήτρια ήταν η Αντωνία Τσαμάνδουρα με την Hope for the Future του ΙΟΒ με ποσοστό 63,76% και τρίτη η Φαίδρα Ξανθοπούλου του ΙΟΑ με τον Flavio Go με ποσοστό 62,73%.

Επίσης για δεύτερη συνεχή χρονιά στην κατηγορία εφήβων είχαμε την ίδια αμαζόνα Πρωταθλήτρια. Η Ραφαήλια Γεωργουλέα του ΕΙΟ κέρδισε τον τίτλο με άλλο άλογο αυτή την φορά, τον Luxemburg με το καλύτερο συνολικό ποσοστό από τα τρία αγωνίσματα 67,89%. Δεύτερη ήταν η Δέσποινα Σιδηρά του ΑΙΟΑΤ με τον Windsor με ποσοστό 66,66% και Τρίτη η Ελένη Ρέτσου με την Fairytale του ΙΟΒ με ποσοστό 66,29%.

Στην Κατηγορία Νέων Ιππέων νέα Πρωταθλήτρια αναδείχθηκε η Μαρία Βαρδάκη με τον Baiao του ΑΙΟΠ συγκεντρώνοντας συνολικό ποσοστό από τα τρία αγωνίσματα 65,61%. Δεύτερη ήταν η περσινή Πρωταθλήτρια Λαβίνια Μακροπούλου με τον Widoc Timbre του ΙΟΒ με ποσοστό 62,94 και τρίτη η Ελισάβετ Μάικα με τον Sir Kavalier του ΑΚΙΒ με ποσοστό 61,75%.

Στην Κατηγορία Παίδων για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά Αλέξανδρος Κατσίκης του ΕΙΟ και Dangast αναδείχθηκαν Πρωταθλητές με το καλύτερο ποσοστό από τα τρία αγωνίσματα 68,39%. Δεύτερη Πρωταθλήτρια ήταν η Κορίνα Γαγάνη με τον Boy Altena της ΙΑΚ με ποσοστό 65,072% και τρίτη η Ελένη Ιωάννου με τον Ripley 2 του ΚΙΣ με ποσοστό 64,91%.

Επόμενο μεγάλο ραντεβού στο Ολυμπιακό Kέντρο Ιππασίας στο Μαρκόπουλο είναι το Athens Equestrian Festival 2019 μαζί με τον Τελικό του Κυπέλλου Εθνών της Division2 από τις 25 έως και τις 28 Ιουλίου.