Πυλαία - Πανόραμα 24-27: Διπλό στη Μίκρα

Σ' αγώνα της 9ης ημέρας της Α1 γυναικών χάντμπολ το Πανόραμα επικράτησε με 27-24 στη Μίκρα της Πυλαίας.
Το Πανόραμα είχε το προβάδισμα στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης και έφτασε σε μια δίκαια νίκη.
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ΤΕΛΙΚΟ
ΞAΝΘΗ 0vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 1
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ΑΕΚ 0vs
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ 0
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ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 0vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 0
ΠΑΟΚ -vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΑΡΗΣ -
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -
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ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 0vs
ΜΠAΓΕΡΝ 0
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -vs
ΓΡΑΝAΔΑ -
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ -vs
ΠAΡΜΑ -
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ΜΠΕΡΝΛΙ 1vs
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ESPANYOL 1
ΤΕΛΙΚΟ
MALLORCA 4vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΤΙΣ 3vs
ΣΟΣΙΕΔAΔ 0
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ -vs
ΘΕΛΤΑ -
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -vs
ΓΡΑΝAΔΑ -
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LECCE 0vs
INTER 0
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ΜΠΡΕΣΙΑ 2vs
ΚAΛΙΑΡΙ 2
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ΜΠΟΛΟΝΙΑ 1vs
ΒΕΡΟΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛΑΝ 3vs
ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 2
ΤΖΕΝΟΑ -vs
ΡΟΜΑ -
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ -vs
ΠAΡΜΑ -
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ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 0vs
ΜΠAΓΕΡΝ 0
PADERBORN 07 -vs
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ -
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 97vs
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 117
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 119vs
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 123
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 103vs
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 136
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 87vs
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 90
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 112vs
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 122
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 118vs
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 116
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 109vs
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 95
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 115vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 124
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 123vs
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 101
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 119vs
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 106
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ -vs
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ 2vs
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 4vs
ΚΕΡΚΥΡΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 0vs
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ 0
ΔΟΞΑ ΔΡAΜΑΣ -vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΛΑΜAΤΑ 0vs
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 2vs
ΤΡΙΚΑΛΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
Π.Α.Ε. Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ 0vs
ΒΕΡΟΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 1vs
ΔΙΑΓΟΡΑΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ 0vs
ΓΚΕΖΤΕΠΕ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ 6vs
ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ 2vs
ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ 1
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ -vs
ΣΙΒΑΣΠΟΡ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΟΥΕΝΛΑΜΠΡAΔΑ 90vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 94
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΝΔΟΡΑ 93vs
MONBUS OBRADOIRO 69
ΜΠΙΛΜΠAΟ -vs
BAXI MANRESA -
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -vs
ΜΟΥΡΘΙΑ -
ΒΑΡΕΖΕ -vs
ALMA TRIESTE -
HAPPY CASA BRINDISI -vs
ΒΙΡΤΟΥΣ ΡΟΜΑ -
VL PESARO -vs
SASSARI -
GERMANI BAS. BRESCIA -vs
ΜΙΛAΝΟ -
ΗΡΑΚΛΗΣ -vs
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ -
LIVE
WANNE EICKEL 4vs
WIEDENBRUCK 3
ΤΕΛΙΚΟ
ROCHEDALE ROVERS 0vs
BRISBANE CITY 3
ΤΕΛΙΚΟ
ARARAT-ARMENIA 3vs
FK WEST ARMENIA 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΑΛΙΝ ΛΕΓΚΙΟΝ 2vs
TAMMEKA TARTU 1
ΤΕΛΙΚΟ
SHKUPI SKOPJE 0vs
FC DRITA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΥΝΤΑΡ ΒΕΛΕΝΖΕ 6vs
SAMPION CELJE 0
ΤΕΛΙΚΟ
HSC ΑΝΟΒΕΡΟ 1vs
VFV 06 HILDESHEIM 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΡΓΚΙΣ ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ 2vs
ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΟΛΩΝΙΑΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΙΜΠΙΑ ΛΙΟΥΜΠΛΙAΝΑ 2vs
BREZICE 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 1vs
ΣΕΝ ΓΚAΛΕΝ 2
UΤC ΚΑΧΑΜAΡΚΑ -vs
CARLOS STEIN -
Σημαντική νίκη για το Πανόραμα στην 9η ημέρα της Α1 γυναικών.
Σ' αγώνα της 9ης ημέρας της Α1 γυναικών χάντμπολ το Πανόραμα επικράτησε με 27-24 στη Μίκρα της Πυλαίας.
Το Πανόραμα είχε το προβάδισμα στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης και έφτασε σε μια δίκαια νίκη.
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