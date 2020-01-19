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ΑρχικήΆλλα ΣπορΧάντμπολΧάντμπολ: Α1 Γυναικών
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Πυλαία - Πανόραμα 24-27: Διπλό στη Μίκρα

Πυλαία - Πανόραμα 24-27: Διπλό στη Μίκρα

Πυλαία - Πανόραμα 24-27: Διπλό στη Μίκρα

Σημαντική νίκη για το Πανόραμα στην 9η ημέρα της Α1 γυναικών. 

Σ' αγώνα της 9ης ημέρας της Α1 γυναικών χάντμπολ το Πανόραμα επικράτησε με 27-24 στη Μίκρα της Πυλαίας. 

Το Πανόραμα είχε το προβάδισμα στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης και έφτασε σε μια δίκαια νίκη. 

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