Ολλανδία - Ισπανία στον τελικό του Παγκοσμίου πρωταθλήματος γυναικών (vid&pics)

Για πρώτη φορά στην ιστορία η Ισπανία με την Ολλανδία θα "χτυπηθούν" σε τελικό Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Χάντμπολ Γυναικών το οποίο διεξάγεται στην Ιαπωνία.

Η Ισπανία κέρδισε με 28-22 την Νορβηγία στον ημιτελικό και θα είναι για πρώτη φορά στην ιστορία της παρούσα σε τελικό ενώ η Ολλανδία νίκησε με 33-32 τη Ρωσία και θα είναι στον τελικό για 2η φορά μετά από το 2015 όπου είχε χάσει από την Νορβηγία.

Ο τελικός θα διαξαχθεί την Κυριακή. Στη διοργάνωση συμμετείχαν 24 ομάδες και έπαιξαν σε 5 στάδια!

Για την ιστορία η Ρωσία έχει 4 χρυσά μετάλλια στη διοργάνωση και η Νορβηγία έχει 10 μετάλλια εκ των οποίων τα 3 χρυσά και χάλκινα και τα 4 ασημένια.

Spain's defence was nothing short of mind-blowing today And when the wall was breached, @SilviNavarro16 and @darlyzoqbi were there to stop some critical chances on penalties #Japan2019 #handinhand @RFEBalonmano pic.twitter.com/ToAd66XTip

— IHF (@ihf_info) December 13, 2019