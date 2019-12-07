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Διομήδης Άργους - Δράμα 39-24: Οι "Λύκοι" ... δαγκώνουν στο σπίτι τους

Διομήδης Άργους - Δράμα 39-24: Οι "Λύκοι" ... δαγκώνουν στο σπίτι τους

Διομήδης Άργους - Δράμα 39-24: Οι "Λύκοι" ... δαγκώνουν στο σπίτι τους

Πέμπτη νίκη για την ομάδα του Άργους που ανέβηκε στην 4η θέση.

Σ' αγώνα της 9ης ημέρας της Handball Premier που διεξήχθη στο Άργος ο Διομήδης κέρδισε με 39-24 την Δράμα και ανέβηκε στην 4η θέση με 10β. 

Αυτή ήταν η 5η νίκη των "Λύκων" στη διοργάνωση και η 3η στην έδρα τους. 

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