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Στην κορυφή ο Ολυμπιακός με «διπλό» στη Βέροια

Στην κορυφή ο Ολυμπιακός με «διπλό» στη Βέροια

Στην κορυφή ο Ολυμπιακός με «διπλό» στη Βέροια

Τέταρτη νίκη για τον Ολυμπιακό στη Handball Premier που κέρδισε με 32-20 τον Φίλιππο στη Βέροια.

Τέσσερις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια στη Handball Premier μετράει πλέον ο Ολυμπιακός. 

H ομάδα του Πειραιά κέρδισε με 32-20 στη Βέροια τον Φίλιππο και παρέμεινε στην 1η θέση του βαθμολογικού πίνακα. 

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