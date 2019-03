Η σχετική ανάρτηση της ΠΑΕ:

Συγχαρητήρια στον αυτοκράτορα του ελληνικού αθλητισμού για την κατάκτηση ακόμα ενός τροπαίου, του Κυπέλλου Ελλάδος στο χάντμπολ! / Congratulations to the Handball team of Olympiacos for winning the Greek cup!