Πρωταθλητές Ελλάδος Λεωνίδας και ΓΑΣ Καματερού

Ολοκληρώθηκε στην Αργολίδα και το κλειστό της Αγίας Τριάδας το 6o Διεθνές τουρνουά Danaon Cup 2018.

Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, Αντιπεριφερειάρχης Αργολίδας και μέλος του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος Τάσσος Χειβιδόπουλος κήρυξε την λήξη του τουρνουά και ευχαρίστησε τις 52 ομάδες και τους 900 αθλητές που συμμετείχαν, δίνοντας τους ραντεβού για την διοργάνωση του 2019.

Και οι δύο τίτλοι στους Παμπαίδες Α’ και τις Παγκορασίδες Α’ κατέληξαν σε ένα Δήμο, στον Αγίων Αναργύρων- Καματερού, αφού ο Λεωνίδας Αγίων Αναργύρων πήρε το χρυσό στα αγόρια και ο ΓΑΣ Καματερού στα κορίτσια.

Στο τουρνουά των Εφήβων η Εθνική ομάδα επικράτησε 26-20 του Μαυροβουνίου στον τελικό δείχνοντας πολύ καλό πρόσωπο, ξεπερνώντας την προχθεσινή της ήττα.

Με κορυφαίους Βασιλείου και Λάμπρου ο Λεωνίδας

Στον τελικό των Παμπαίδων ο Λεωνίδας νίκησε 29-25 τον Δούκα. Στα πρώτα λεπτά οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι χέρι στο σκορ. Ο Καλύβας από την πλευρά του Δούκα και ο Βασιλείου από τον Λεωνίδα ήταν αυτοί που έδωσαν μερικές επιθετικές λύσεις στις ομάδες τους. Από το 15ο λεπτό περίπου, ο Λεωνίδας «έσφιξε» την άμυνά του και σε συνδυασμό με τις εύστοχες επιθετικές προσπάθειες του Βληκίδη κατάφερε να πάρει μια διαφορά της τάξεως των τριών τερμάτων και να πάει στα αποδυτήρια με το υπέρ του 11-15. Στο δεύτερο μέρος, ο Λεωνίδας αφού είχε αποκτήσει ένα προβάδισμα που του επέτρεπε να είναι πιο ήρεμος, συνέχισε να βρίσκει λύσεις, μπλοκάροντας παράλληλα και τον αντίπαλο. Έτσι σε κανένα σημείο του παιχνιδιού δεν απειλήθηκε ουσιαστικά. Στο μόνο σημείο που ο Δούκας «έβγαλε» αντίδραση και κατάφερε να πλησιάσει στα τρία τέρματα, ο Λεωνίδας με δύο καθοριστικά τέρματα από τον Λάμπρου «άνοιξε» και πάλι τη διαφορά.

Δηλώσεις

Πάρης Χαριτωνίδης (ΑΣΕ Δούκα): «Αρχικά θα ήθελα να πω ότι χαρήκαμε έξι μέρες ωραίο χάντμπολ από όλες τις ομάδες. Είμαι πολύ χαρούμενος για όλο αυτό το project που έχει γίνει εδώ στην περιοχή. Όσον αφορά το παιχνίδι θέλω να πω ότι ασφαλώς ο Λεωνίδας ήταν καλύτερη ομάδα από εμάς και δίκαια κέρδισε. Ο σωματότυπος είναι διαφορετικός από τα παιδιά του Λεωνίδα και αυτή ήταν η ουσιαστική διαφορά. Δεν καταφέραμε να μπλοκάρουμε κάποια ατού της αντίπαλης ομάδας. Εμείς θα προχωρήσουμε με την ίδια φιλοσοφία και το ίδιο σκεπτικό. Πιστεύω ότι βαδίζουμε σε πολύ σωστό δρόμο και τα αποτελέσματα θα έρθουν σύντομα».

Γιώργος Καρασαββίδης (Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων): «Σε ότι αφορά τον σημερινό αγώνα είμαι πολύ ευχαριστημένος από τα παιδιά. Είναι πολύ προσαρμοστικά και μπορούν να παίζουν πολλά στιλ χάντμπολ. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά μου. Ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά. Χρειάστηκε να αλλάξουν σύλλογο και να πάνε αρκετά μακριά. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να κάνουν προπονήσεις σε τέσσερα διαφορετικά γήπεδα. Είναι όμως εκεί και συγκεντρωμένοι. Επίσης θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο και στους γονείς τους γιατί ό,τι δυσκολία είχαμε την ξεπέρασαν. Ό,τι και να τους ζητήσαμε το έκαναν. Όλους τους ανθρώπους της ομάδας και κυρίως τον Δημήτρη τον Αθανασιάδη για την προσφορά του. Επιπλέον, θέλω να πω ότι η διοργάνωση αυτή μεγαλώνει. Κάθε χρόνο μπαίνει κι από κάτι. Ξέρω ότι θα μεγαλώσει κι άλλο γιατί οι άνθρωποι του το αγαπάνε και κάνουν τα πάντα γι αυτό».

Miss Penalty η Κουτροδήμου

Ο ΓΑΣ Καματερού στέφθηκε πρωταθλητής Ελλάδας στην κατηγορία των Παγκορασίδων Α’, επικρατώντας με 25-19 του ΟΦΝ Ιωνίας στον τελικό της κατηγορίας.

Το Καματερό εμφανίστηκε πολύ συγκεντρωμένο και αποφασισμένο να κατακτήσει τον τίτλο και το κατάφερε χάρη στην πολύ καλή του άμυνα αλλά και στις επεμβάσεις της Χριστίνας Κουτροδήμου που όπως και στον ημιτελικό ήταν σχεδόν ανίκητη από τα επτά μέτρα. Κάτι που άλλωστε μαρτυράει και το ποσοστό 40% της Ν. Ιωνίας από το σημείο του πέναλτι (4/10).

Η 14χρονη τερματοφύλακας είχε στο ενεργητικό της τρεις επεμβάσεις σε πέναλτι στον τελικό και βοήθησε τα μέγιστα την ομάδα της να διατηρήσει τη διαφορά που έχτιζε κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Η Ν. Ιωνία – που δεν είχε σε καλή αγωνιστική μέρα τα βασικά της «όπλα» - αναγκάστηκε να κυνηγάει σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και τις φορές που είχε την ευκαιρία να μειώσει τη διαφορά, το Καματερό έβρισκε τις λύσεις που χρειαζόταν.

Έτσι, η διαφορά άρχισε να μεγαλώνει μετά τα μέσα του δευτέρου ημιχρόνου με το Καματερό να φτάνει σε μια πολύ πιο εύκολη – από ότι ίσως να περίμενε – κατάκτηση του τίτλου.

Ο τεχνικός του ΓΑΣ Καματερού Κώστας Κότσιρας, δήλωσε τα εξής: «Τελικά η συνταγή είναι διαφορετική. Εμείς κάθε ημέρα κάναμε μπάνιο στη θάλασσα, ήρθαμε να περάσουμε όμορφα, περνάγαμε όμορφα εξωαγωνιστικά κι αυτό μας βγήκε αγωνιστικά. Να πω συγχαρητήρια στη σπουδαία ομάδα της Νέας Ιωνίας, σήμερα δεν ήταν η μέρα της, μπλοκάραμε κάποια ατού της, την είχαμε διαβάσει, ήταν η μέρα μας. Να πω συγχαρητήρια σε όλα τα κορίτσια μου, έδωσαν την ψυχή τους από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό, το πίστεψαν. Είμαστε μια οικογένεια, δίπλα μας είναι όλοι οι άνθρωποι που μας στηρίζουν, η διοίκηση και όλοι και τους ευχαριστούμε θερμά.Κλείνοντας, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους διοργανωτές, ήταν άψογοι σε όλα τους, καμία καθυστέρηση, ήταν εξαιρετικό, μακάρι να ήταν έτσι κάθε χρονιά το πανελλήνιο πρωτάθλημα».

«Χάλκινοι» Διομήδης Άργους και ΕΣΝ Βριλησσίων

Στον μικρό τελικό των Παμπαίδων Α’ ο Διομήδης Άργους επικράτησε 25-23 του Ζαφειράκη Νάουσας και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο , ενώ στα Κορίτσια μετά από ένα ματς- θρίλερ ο ΕΣΝ Βριλησσίων επικράτησε στα πέναλτι 25-24 του Εθνικού Κοζάνης. Στο πρώτο μέρος και μέχρι το 40’ ο Εθνικός Κοζάνης έδειχνε να ελέγχει τον αγώνα και εκμεταλλευόμενος τα λάθη των Βριλησσίων και με καλή άμυνα, είχε το προβάδισμα το οποίο έφτασε μέχρι και τα τέσσερα τέρματα (14-10 στο 29:50).

Όμως τα Βριλήσσια αποδείχθηκε πως είχαν τα ψυχικά αποθέματα και την ψυχραιμία να… ροκανίσουν τη διαφορά και να ισοφαρίσουν σε 17-17 στο 40:35 και να προηγηθούν με 18-17 τρία λεπτά αργότερα. Οι Κοζανίτισσες ανέκαμψαν και με δύο γκολ της Φλώρου και ένα της Κεχαγιά προηγήθηκαν με 21-19 στο 47:23, αλλά και πάλι η αθηναϊκή ομάδα ισοφάρισε σε 21-21 με γκολ της Κορκολή και της Στρούζου.

Τα πέναλτι

Αθ. Φλώρου (Εθνικός) 21-22

Στρούζου (Βριλήσσια) 22-22

Β. Φλώρου (Εθνικός) 22-23

Μπόζιου (Βριλήσσια) δοκάρι, 22-23

Αθανασιάδου (Εθνικός), επέμβαση από την Τσεβά, 22-23

Ελευθεριάδη (Βριλήσσια)23-23

Καραδήμου (Εθνικός) 23-24

Πασχαλούδη (Βριλήσσια), 24-24

Κεχαγιά , άουτ (Εθνικός), 24-24

Λάσκου (Βριλήσσια) 25-24

«Χρυσή» η Εθνική Εφήβων

Την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία των εφήβων του 6ου διεθνούς τουρνουά Danaon Cup 2018 κατέκτησε η Εθνική επικρατώντας με 26-20 της αντίστοιχης του Μαυροβουνίου στον τελικό του τουρνουά.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, είχε ηττηθεί στον αγώνα του ομίλου από τους Μαυροβούνιους με 28-25, και αυτή η ήττας της στέρησε την δυνατότητα καταλάβει την πρώτη θέση στον όμιλο, όμως στον αγώνα που έδινε το χρυσό μετάλλιο παρουσιάστηκε έτοιμη και εντελώς διαφορετική.

Έχοντας φρεσκάδα και καθαρό μυαλό ξεπέρασε εύκολα την προσπάθεια που έκανε το Μαυροβούνιο να επιβάλλει τον ρυθμό του μετά το πρώτο δεκάλεπτο όταν και προηγήθηκε με 8-6. Με καλές άμυνες, τον Παπαντωνόπουλο να κάνει εξαιρετικό παιχνίδι και την επίθεση να διαθέτει λύσεις στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα του Γιάννη Αρβανίτη έκανε ένα πολύ σημαντικό σερί (4-0 στο διάστημα 43’-49’, από 18-16 σε 22-16) κι έβαλε τις βάσεις για να πάρει τη νίκη, όπως και έκανε με καλή διαχείριση του αγώνα.

Ο Ομοσπονδιακός προπονητής Γιάννης Αρβανίτης δήλωσε: «Ήταν η καλύτερη εκκίνηση για την εθνική ομάδα, με στόχο το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα τον Αυγούστου. Εδώ αυτές τις ημέρες είχαμε την ευκαιρία να δούμε κάποια πράγματα, στο λίγο χρόνο προπονήσεων, αφού τώρα αρχίζει μια περίοδος ενάμιση μήνα, μέχρι τις επίσημες υποχρεώσεις στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ευχαριστούμε τους διοργανωτές του Danaon Cup, που μας έδωσαν την ευκαιρία να βρεθούμε σε ένα απόλυτα επιτυχημένο τουρνουά. Αυτή είναι μια εξαιρετική φουρνιά για το ελληνικό χάντμπολ, παίκτες με σπουδαία σημαντικά προσόντα. Σε αυτά τα παιδιά οφείλουμε να επενδύσουμε και κάποια στιγμή να συνθέσουν μια πολύ δυνατή εθνική ομάδα. Αυτός είναι ο μακροπρόθεσμος στόχος μας. Και θα ήθελα να επισημάνω ότι δεν είναι μόνο αυτοί οι παίκτες, από πίσω έρχονται αρκετά ταλαντούχα παιδιά, που με τη σκληρή δουλειά μπορούν να διεκδικήσουν μια θέση στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα κι αυτό θα πρέπει να είναι το μεγαλύτερο κίνητρό τους».

Οι κορυφαίοι και οι κορυφαίες

Παμπαίδες Α’

Αριστερό εξτρέμ: Σωκράτης Καλύβας (ΑΣΕ Δούκα)

Δεξί εξτρέμ: Τζανής Μπατής (ΓΑΣ Καματερού 1)

Πλέι μέικερ: Μουμτζιδέλλης (Αερωπός Έδεσσας)

Αριστερό ίντερ: Γιώργος Βασιλείου (Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων 2)

Δεξί ίντερ: Γιώργος Χιόνης (Διομήδης Άργους)

Πίβοτ: Ευθύμιος Πετρίδης (Ζαφειράκης Νάουσας)

Τερματοφύλακας: Κώστας Κατσαπαντέρας (ΠΑΟΚ)

MVP: Γιώργος Βασιλείου (Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων 2)

Καλύτερος Αμυντικός: Μαριγκλέν Μαλούσι (Ιωνικός ΝΦ)

Παγκορασίδες

Τερματοφύλακας: Αθηνά Καπρινιώτη (Εθνικός Κοζάνης)

Αριστερό ίντερ: Βασιλιάννα Βουκλαρή (ΓΣ Καματερού)|

Δεξί ίντερ: Δέσποινα Παπανικολάου (ΟΦΝ Ιωνία)

Πίβοτ: Μαντώ Πατρώνη (ΓΣ Καματερού)

Δεξί εξτρέμ: Χριστίνα Κορκολή (ΕΣΝ Βριλησσίων)

Αριστερό εξτρέμ: Ιωάννα Σπηλιοπούλου (ΓΑΣ Καματερού)

Πλέι μέικερ: Αθανασία Τσιγαρίδα (Ζαφειράκης Νάουσας)

Αμυντικός: Εφη Πέπα (ΟΦΝ Ιωνία)

MVP: Μαντώ Πατρώνη (ΓΣ Καματερού)

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΦΗΒΩΝ

1. Ελλάδα

2. Μαυροβούνιο

3. Μικτή Αθηνών

4. IF Hallby HK

5. Διομήδης Άργους

6. Pelister

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΙΔΩΝ

1. Ελλάδα

2. Μαυροβούνιο

3. Bacau (Ρουμανία)

4. IF Hallby HK

5. ΕΣΝ Βριλησσίων

6. Πανελλήνιος

7. ΟΦΝ Ιωνίας

8. Διομήδης Άργους

9. Ακαδημία Πάτρας

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄

1. Λεωνίδας Αγίων Αναργύρων

2. ΑΣΕ Δούκα

3. Διομήδης Άργους

4. Ζαφειράκης Νάουσας

5. Αερωπός Έδεσσας

6. ΠΑΟΚ

7. Φίλιππος Βέροιας

8. Καματερό 1

9. ΕΣΝ Βριλησσίων

10. Α.Ο. Ιωννίνων

11. Larissa HC

12. ΓΑΣ Καματερού 2

13. Ολυμπιακός Κερατσινίου

14. Άρης Θεσσαλονίκης

15. ΓΣ Παπασιδέρης Κορωπίου

16. ΑΣΟΧ Φοίβος

17. Talentul (Ρουμανία)

18. Δράμα 1986

19. Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων 1

20. Ιωνικός Ν.Φ

21. ΑΕΠ Πανόραμα

22. ΟΦΝ Ιωνίας

23. Αμφικτύονες Λαμίας

24. ΑΣΕ Δούκα 2

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

1. ΓΑΣ Καματερού

2. ΟΦΝ Ιωνίας

3. ΕΣΝ Βριλησσίων

4. Εθνικός Κοζάνης

5. Ζαφειράκης Νάουσας

6. Λεωνίδας

7. ΑΟΔ Κορυδαλλού

8. Φίλιππος Βέροιας

9. Φιλώτας Φλώρινας

10. Αρίων Πτολεμαΐδας

11. Άρης Θεσσαλονίκης

12. Αμφικτύονες Λαμίας

13. ΕΑΧ Χανιά

ΤO ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΟΥ DANAON CUP 2018

ΤΕΛΙΚΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ Α’ ΦΑΣΗΣ

Παμπαίδες Α’ (24 ομάδες)

1ος (Α) όμιλος

1. Διομήδης Άργους 4

2. ΓΣ Παπασιδέρης 2

3. ΑΣΕ Δούκα 2 0

2ος (Β) όμιλος

1. Ζαφειράκης Νάουσας 4

2. Ολυμπιακός Κερατσινίου 2

3. ΑΕΠ Πανόραμα 0

3ος (C) όμιλος

1. ΓΑΣ Καματερού 1 4

2. ΓΑΣ Καματερού 2 2

3. Ταλεντούλ (Ρουμανία) 0

4ος (D) όμιλος

1. ΠΑΟΚ 4

2. ΕΣΝ Βριλησσίων 2

3. Αμφικτύονες Λαμίας 0

5ος (E) όμιλος

1. Αερωπός Έδεσσας 4

2. Άρης Θεσσαλονίκης 2

3. ΟΦΝ Ιωνίας 0

6ος (F) όμιλος

1. ΑΣΕ Δούκα 1 4

2. ΑΣΟΧ Φοίβος 2

3. Δράμα 1986 0

7ος (G) όμιλος:

1. Λεωνίδας 2 4

2. ΑΟ Ιωαννίνων 2

3. Λεωνίδας 1 0

8ος (H) όμιλος

1. Φίλιππος Βέροιας 4

2. Larissa Handball Club 2

3. Ιωνικός ΝΦ 0

Παγκορασίδες Α’ (13 ομάδες)

1ος (Α) όμιλος

1. ΟΦΝ Ιωνίας 4

2. ΑΟΔ Κορυδαλλού 2

3. Φιλώτας Φλώρινας 0

2ος (Β) όμιλος

1. ΕΣΝ Βριλησσίων 4

2. Φίλιππος Βέροιας 2

3. Αρίων Πτολεμαΐδας 0

3ος (C) όμιλος

1. ΓΑΣ Καματερού 4

2. Ζαφειράκης Νάουσας 2

3. Άρης Θεσσαλονίκης 0

4ος (D) όμιλος

1. Εθνικός Κοζάνης 6

2. Λεωνίδας 4

3. Αμφικτύονες Λαμίας 2

4. ΕΑΧ Χανιά 0

Παίδες (9 ομάδες)

1ος όμιλος (Α)

1. Χάλμπι 4

2. ΕΣΝ Βριλησσίων 2

3. Πανελλήνιος ΓΣ 0

2ος όμιλος (Β)

1. Ελλάδα 4

2. Μαυροβούνιο 2

3. Ακαδημία Πάτρας 0

3ος όμιλος (C)

1. Μπακάου (Ρουμανία) 4

2. Διομήδης Άργους 2

3. ΟΦΝ Ιωνίας 0

Β’ ΦΑΣΗ- ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

Παμπαίδες Α’

J όμιλος

1. Διομήδης Άργους 4

2. Ζαφειράκης Νάουσας 4

3. ΠΑΟΚ 2

4. ΓΑΣ Καματερού 1

K όμιλος

1. Λεωνίδας 2 6

2. ΑΣΕ Δούκα 1 4

3. Αερωπός Έδεσσας 2

4. Φίλιππος Βέροιας 0

L όμιλος

1. ΕΣΝ Βριλησσίων 4

2. ΓΑΣ Καματερού 2 4

3. Ολυμπιακός Κερατσινίου 2

4. ΓΑΣ Παπασιδέρης 2

M όμιλος

1. ΑΟ Ιωαννίνων 6

2. Larissa Handball Club 4

3. Άρης Θεσσαλονίκης 2

4. ΑΣΟΧ Φοίβος 0

N όμιλος

1. Ταλέντουλ 6

2. ΑΣΕ Δούκα 2 4

3. ΑΕΠ Πανόραμα 2

4. Αμφικτύονες Λαμίας 0

O όμιλος

1. Δράμα 1986 6

2. Λεωνίδας 1 4

3. Ιωνικός ΝΦ 2

4. ΟΦΝ Ιωνίας 0

Παγκορασίδες Α’

J όμιλος

1. ΟΦΝ Ιωνίας 6

2. ΕΣΝ Βριλησσίων 4

3. Φίλιππος Βέροιας 2

4. ΑΟΔ Κορυδαλλού 0

K όμιλος

1. ΓΑΣ Καματερού 6

2. Εθνικός Κοζάνης 4

3. Ζαφειράκης Νάουσας 2

4. Λεωνίδας 0

L όμιλος

1. Φιλώτας Φλώρινας 6

2. Αμφικτύονες Λαμίας 2

3. Άρης Θεσσαλονίκης 2

4. Αρίων Πτολεμαΐδας 2

5. ΕΑΧ Χανιά 0

Παίδων

J όμιλος

1. Ελλάδα 6

2. Μαυροβούνιο 4

3. Χάλμπι 2

4. Μπακάου 0

K όμιλος

1. Πανελλήνιος 6

2. ΕΣΝ Βριλησσίων 5

3. ΟΦΝ Ιωνία 3

4. Διομήδης Άργους 2

5. Ακαδημία Πάτρας 0

Έφηβοι (6 ομάδες)

1. Μαυροβούνιο 8

2. Ελλάδα 8

3. Athens Masters 6

4. Διομήδης Άργους 3

5. Χάλμπι 4

6. Πέλιστερ 1

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018 (8 αγώνες)

Αγία Τριάδα

ΟΦΝΙ- ΑΟΔ Κορυδαλλού (ΠΚ) 30-8

ΕΣΝ Βριλησσίων- Αμφικτύονες (ΠΠ) 32-15

Άργος

ΓΑΣ Καματερού 1- ΓΑΣ Καματερού 2 (ΠΠ) 42-28

Λεωνίδας- ΕΑΧ Χανιά (ΠΚ) 41-17

Νέα Κίος

Λεωνίδας 1- Λεωνίδας 2 (ΠΠ) 20-27

Χάλμπι- Πανελλήνιος (Π) 35-18

Ναύπλιο

ΓΣ Παπασιδέρης- Δούκας 2 (ΠΠ) 24-22

Δούκας 1- ΑΣΟΧ Φοίβος (ΠΠ) 38-12

Τρίτη 3 Ιουλίου 2018 (34 αγώνες)

Αγία Τριάδα

Ζαφειράκης- Ολυμπιακός Κ. (ΠΠ) 29-16

ΓΑΣ Καματερού- Ζαφειράκης (ΠΚ) 24-18

ΕΣΝ Βριλησσίων- Πανελλήνιος (Π) 34-17

Χάλμπι- Ελλάδα (Ε) 26-29

Διομήδης- Αθήνα (Ε) 26-32

Πανόραμα- Ολυμπιακός Κ. (ΠΠ) 25-29

ΟΦΝΙ- Φιλώτας (ΠΚ) 32-12

Μαυροβούνιο- Πέλιστερ (Ε) 30-14

Μπακάου- Διομήδης (Π) 31-24

Άργος

Αερωπός- ΟΦΝΙ (ΠΠ) 38-4

Ιωνικός ΝΦ- Λάρισα (ΠΠ) 35-43

ΠΑΟΚ- ΕΣΝ Βριλησσίων (ΠΠ) 25-23

Διομήδης- Δούκας 2 (ΠΠ) 29-23

Αρίων- ΕΣΝ Βριλησσίων (ΠΚ) 25-34

Ζαφειράκης- Άρης Θ. (ΠΚ) 33-20

ΠΑΟΚ- Αμφικτύονες (ΠΠ) 48-13

Διομήδης- ΓΣ Παπασιδέρης (ΠΠ) 31-24

Νέα Κίος

Εθνικός Κοζάνης- Αμφικτύονες (ΠΚ) 28-6

Δράμα 1986- Δούκας 1 (ΠΠ) 19-36

Μπακάου- ΟΦΝΙ (Π) 34-27

Ελλάδα- Ακαδημία (Π) 49-12

Λεωνίδας- Αμφικτύονες (ΠΚ) 25-11

Άρης Θ.- ΟΦΝΙ (ΠΠ) 26-25

Χάλμπι- ΕΣΝ Βριλησσίων (Π) 22-21

Μαυροβούνιο- Ακαδημία (Π) 43-23

Ναύπλιο

Φίλιππος- ΕΣΝ Βριλησσσίων (ΠΚ) 11-25

ΑΟΔ Κορυδαλλού- Φιλώτας (ΠΚ) 23-22

ΓΑΣ Καματερού 2- Ταλέντουλ (ΠΠ) 33-32

Λεωνίδας 2- ΑΟ Ιωαννίνων (ΠΠ) 39-21

Εθνικός Κοζάνης- ΕΑΧ Χανιά (ΠΚ) 43-13

Φίλιππος- Λάρισα (ΠΠ) 27-20

ΑΣΟΧ Φοίβος- Δράμα 1986 (ΠΠ) 26-25

ΓΑΣ Καματερού 1- Ταλέντουλ (ΠΠ) 42-39

Λεωνίδας 1- ΑΟ Ιωαννίνων (ΠΠ) 26-30

Τετάρτη 4 Ιουλίου 2018 (37 αγώνες)

Αγία Τριάδα

Ζαφειράκης- Πανόραμα (ΠΠ) 34-17

Ελλάδα- Αθήνα (Ε) 30-16

Χάλμπι- Πέλιστερ (Ε) 36-22

ΓΣ Παπασιδέρης- ΓΑΣ Καματερού 2 (ΠΠ) 27-32

ΑΣΕ Δούκα 1- Λεωνίδας 2 (ΠΠ) 24-34

ΟΦΝ Ιωνίας- Φίλιππος (ΠΚ) 25-13

ΑΟΔ Κορυδαλλού- ΕΣΝ Βριλησσίων (ΠΚ) 10-22

Μαυροβούνιο- Μπακάου (Π) 37-28

Αθήνα- Μαυροβούνιο (Ε) 25-27

Άργος

Εθνικός Κοζάνης- Λεωνίδας (ΠΚ) 37-20

Αερωπός- Άρης Θ. (ΠΠ) 48-24

Φίλιππος- Ιωνικός ΝΦ (ΠΠ) 32-22

ΓΑΣ Καματερού- Άρης Θ. (ΠΚ) 32-16

ΟΦΝ Ιωνίας- Ιωνικός ΝΦ (ΠΠ) 23-27

ΕΣΝ Βριλησσίων Ακαδημία Πάτρας (Π) 36-18

Ολυμπιακός Κ.- ΕΣΝ Βριλησσίων (ΠΠ) 19-32

Άρης Θ.- Λάρισα (ΠΠ) 33-51

Χάλμπι- Διομήδης (Ε) 26-28

Νέα Κίος

Διομήδης- ΟΦΝΙ (Π) 28-23

Ελλάδα- Μαυροβούνιο (Π) 35-33

Διομήδης- Μαυροβούνιο (Ε) 25-27

ΑΣΟΧ Φοίβος- ΑΟ Ιωαννίνων (ΠΠ) 19-22

Διομήδης Άργους- ΓΑΣ Καματερού 1 (ΠΠ) 41-36

Ζαφειράκης- Εθνικός (ΠΚ) 22-27

Ζαφειράκης- ΠΑΟΚ (ΠΠ) 29-19

Χάλμπι- Ελλάδα (Π) 15-33

Αερωπός- Φίλιππος (ΠΠ) 32-25

Πέλιστερ- Ελλάδα (Ε) 16-40

Ναύπλιο

Φίλιππος- Αρίων (ΠΚ) 31-25

Αμφικτύονες- ΕΑΧ Χανιά (ΠΚ) 21-9

Δράμα 1986- Λεωνίδα 1 (ΠΠ) 24-22

ΑΣΕ Δούκα 2- Ταλεντούλ (ΠΠ) 33-38

Πανόραμα- Αμφικτύονες (ΠΠ) 23-21

Φιλώτας- Αρίων (ΠΚ) 29-28

Πανελλήνιος- ΟΦΝ Ιωνίας (Π) 27-21

Άρης Θ.- Αμφικτύονες (ΠΠ) 22-20

ΓΑΣ Καματερού- Λεωνίδας (ΠΚ) 28-14

Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018 (31 αγώνες)

Αγία Τριάδα

Ζαφειράκης Νάουσας- ΓΑΣ Καματερού 1 (ΠΠ) 38-30

Διομήδης Άργους- ΠΑΟΚ (ΠΠ) 30-29

ΑΟΔ Κορυδαλλός- Φίλιππος (ΠΚ) 12-19

ΓΑΣ Καματερού- Εθνικός Κοζάνης (ΠΚ) 21-11

Ζαφειράκης Νάουσας- Λεωνίδας (ΠΚ) 24-23

Ελλάδα- Μαυροβούνιο (Ε) 25-28

Ελλάδα- Μαυροβούνιο (Π) 40-35

Λεωνίδας- Φίλιππος (ΠΠ) 31-27

Άργος

Δράμα 1986- Ιωνικός ΝΦ (ΠΠ) 34-31

ΑΕΠ Πανόραμα- Ταλέντουλ (ΠΠ) 19-23

Ολυμπιακός Κερατσινίου- ΓΑΣ Καματερού 2 (ΠΠ) 33-41

ΓΣ Παπασιδέρης- ΕΣΝ Βριλησσίων (ΠΠ) 33-26

ΑΣΟΧ Φοίβος- Λάρισα (ΠΠ) 24-43

Διομήδης- Πέλιστερ (E) 26-26

ΓΑΣ Καματερού 1- ΠΑΟΚ (ΠΠ) 30-34

Αερωπός Έδεσσας- ΑΣΕ Δούκα (ΠΠ) 32-31

Νέα Κίος

ΑΣΕ Δούκας 1- Φίλιππος Βέροιας (ΠΠ) 27-22

Αερωπός Έδεσσας- Λεωνίδας 2 (ΠΠ) 25-34

Ακαδημία Π.- Διομήδης Άργους (Π) 25-31

ΟΦΝ Ιωνίας- ΕΣΝ Βριλησσίων (ΠΚ) 27-16

ΕΣΝ Βριλησσίων- ΟΦΝ Ιωνίας (Π) 20-20

Χάλμπι- Αθήνα (Ε) 24-31

Χάλμπι- Μπακάου (Π) 26-25

Διομήδης Άργους- Ζαφειράκης Νάουσας (ΠΠ) 34-32

Ναύπλιο

Φιλώτας- Άρης Θεσσαλονίκης (ΠΚ) 21-11

Αρίων Πτολεμαΐδας- ΕΑΧ Χανιά (ΠΚ) 41-10

ΑΣΕ Δούκα 2- Αμφικτύονες (ΠΠ) 24-13

ΟΦΝ Ιωνίας- Λεωνίδας 1 (ΠΠ) 26-35

Άρης Θεσσαλονίκης- ΑΟ Ιωαννίνων (ΠΠ) 18-25

Φιλώτας- Αμφικτύονες (ΠΚ) 24-6

Πανελλήνιος- Διομήδης (Π) 32-31

21:00 Show Me The Way

Παρασκευή 6 Ιουλίου 2018 (35 αγώνες)

Αγία Τριάδα

Λεωνίδας 1- Ιωνικός ΝΦ (ΠΠ) 28-27

Χάλμπι- Μαυροβούνιο (Π) 22-32

ΟΦΝ Ιωνίας- Ακαδημία Πάτρας (Π) 35-27

1ος ημιτελικός ΕΣΝ Βριλησσίων- ΓΑΣ Καματερού (ΠΚ) 14-25

2ος ημιτελικός ΟΦΝ Ιωνίας- Εθνικός Κοζάνης (ΠΚ) 29-21

ΠΑΟΚ- Αερωπός Έδεσσας (ΠΠ) 28-30

Αθήνα- Πέλιστερ (Ε) 24-21

Χάλμπι- Μπακάου (Π) 20-27

Τελικός Ελλάδα- Μαυροβούνιο (Π) 28-23

Άργος

ΟΦΝ Ιωνίας- Δράμα 1986 (ΠΠ) 25-37

θέσεις 5-8 Φιλιππος- Λεωνίδας (ΠΚ) 19-22

ΓΑΣ Καματερού 2- Βριλήσσια (ΠΠ) 31-33

ΑΟ Ιωαννίνων- Λάρισα (ΠΠ) 24-19

ΓΑΣ Καματερού 1- Φίλιππος (ΠΠ) 27-32

Πανόραμα- Ιωνικός ΝΦ (ΠΠ) 28-29

Ταλέντουλ- Δράμα 1986 (ΠΠ) 46-34

Ακαδημία- Πανελλήνιος (Π) 0-10

Νέα Κίος

Ταλέντουλ-Αμιφκτύονες (ΠΠ) 28-17

Ελλάδα- Μπακάου (Π) 34-25

1ος ημιτελικός Διομήδης- ΑΣΕ Δούκα (ΠΠ) 15-28

2ος ημιτελικός Λεωνίδας 2- Ζαφειράκης (ΠΠ) 25-29

Χάλμπι- Μαυροβούνιο (Ε) 20-17

Διομήδης- Ελλάδα (Ε) 27-41

Φίλιππος- ΑΟΔ Κορυδαλλού (ΠΚ) 12-17

Λεωνίδας- Ζαφειράκης (ΠΚ) 22-24

Διομήδης- Βριλήσσια (Π) 20-35

Ναύπλιο

ΑΣΕ Δούκα- Πανόραμα (ΠΠ) 27-19

θέσεις 5-8 ΑΟΔ Κορυδαλλού- Ζαφειράκης (ΠΚ) 13-25

Άρης Θ.- ΑΣΟΧ Φοίβος (ΠΠ) 29-27

ΓΣ Παπασιδέρης- Ολυμπιακός Κ. (ΠΠ) 25-30

Αρίων- Αμφικτύονες (ΠΚ) 38-20

Άρης Θ.- ΕΑΧ Χανιά (ΠΚ) 24-4

Αμφικτύονες- ΟΦΝ Ιωνίας (ΠΠ) 20-27

ΑΣΕ Δούκα 2- Λεωνίδας (ΠΠ) 25-22

ΓΣ Παπασιδέρης- Φοίβος (ΠΠ) 28-24

Σάββατο 7 Ιουλίου (12 αγώνες)

Αγία Τριάδα

μικρός τελικός Εθνικός Κοζάνης- ΕΣΝ Βριλησσίων (ΠΚ) 24-25

Τελικός ΟΦΝ Ιωνίας- ΓΑΣ Καματερού (ΠΚ) 19-25

Τελικός Ελλάδα- Μαυροβούνιο (Ε) 26-20

Τελικός ΑΣΕ Δούκα- Λεωνίδας Αγίων Αναργύρων (ΠΠ) 25-29

Άργος

ΓΑΣ Καματερού 2- Λάρισα (ΠΠ) 38-45

ΕΣΝ Βριλησσίων- ΑΟ Ιωαννίνων (ΠΠ) 19-18

Νέα Κίος

Διομήδης Άργους- Ζαφειράκης Νάουσας (ΠΠ) 25-23

Διομήδης Άργους- ΟΦΝ Ιωνίας (Π) 32-36

ΕΣΝ Βριλησσίων- Πανελλήνιος (Π) 27-24

Ναύπλιο

Φιλώτας Φλώρινας- ΕΑΧ Χανιά (ΠΚ) 28-16

Αρίων Πτολεμαΐδας- Άρης Θεσσαλονίκης (ΠΚ) 29-24

Ολυμπιακός Κερατσινίου- Άρης Θεσσαλονίκης (ΠΠ) 32-18

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 6ης ΗΜΕΡΑΣ (απόγευμα)

ΕΛΛΑΔΑ – MONTENEGRO 26-20

Τα πεντάλεπτα: 3-2, 5-5, 6-8, 8-8, 11-10, 13-11 (ημχ.), 15-12, 18-15, 20-16, 22-17, 23-19, 26-20

ΕΛΛΑΔΑ (Γιάννης Αρβανίτης): Παπαντωνόπουλος, Γεωργαλής, Ρουσσόπουλος 2, Τρούλος 1, Τζίμπουλας 5, Παπαβασίλης 2, Μαρκατάτος, Μήγγας 1, Τσιγαρίδας 1, Δεληχρήστος, Ελευθεριάδης 4, Χουσουρντιάν 1, Αγαθόνικος 1, Αθανασιάδης 3, Μπόσκος 2, Τσάκαλος 1, Παπαδόπουλος 2

MONTENEGRO (Bozidar Musikic): Bijelic, Borozan, Suljevic, Jelusic 4, Jelic 1, Durascovic 4, Nikolic, Rudosicu 1, Folic, Erakovic 4, Scepanovic 2, Lakicevic, Knezevic, Rogac, Vujovic 2, Zarubica 2.

Διαιτητές: Μιχαηλίδης – Χρόνης Δίλεπτα: 2-1 Πέναλτι: 2/2-0/3

ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ – ΟΦΝ ΙΩΝΙΑΣ 25-19

Τα πεντάλεπτα: 4-2, 7-5, 10-7, 11-8, 15-9 (ημχ.), 16-11, 20-15, 23-16, 25-19

ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ (Κώστας Κότσιρας): Βουκλαρή 4, Γιακουμέλου, Κάντζουρα, Κατσικά 3, Κίτσιου, Κουτροδήμου, Κολοβού, Λούπη, Α. Μετάι, Ε. Μετάι, Ντόκα, Χατζίκου, Παπαϊωάννου, Παπαστεργίου, Πατρώνη 8, Σπηλιοπούλου 6, Τσικνή, Ψαριώτη 4

ΟΦΝ ΙΩΝΙΑΣ (Κίμωνας Κουτρούλης): Βαρβεράκη 4, Ωραιοπούλου, Παγιώτα, Παπανικολάου, Τσιαμάνη, Μαλτάμπε, Μπιχάκη, Δημοπούλου, Μπαντελά, Πέππα 3, Σιούρτη, Αλεξοπούλου, Γιαννοπούλου, Αγγελίδου, Παναγιώτου, Maribela, Norocea 6, Hidri 4, Καψάλη.

Διαιτητές: Ανταλής – Ζήσης Δίλεπτα: 5-2 Πέναλτι: 2/2-4/10

ΕΣΝ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 25-24 (πέναλτι, κανονική διάρκεια 21-21)

Τα πεντάλεπτα: 2-4, 5-5, 6-7, 7-10, 8-12 (ημχ.), 10-14, 13-16, 16-17, 19-18, 21-21 (κ.α.), 25-24 (πεν.)

ΕΣΝ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ(Δημήτρης Σκάρλος): Τσεβά, Καπλάνη, Ταμπάκου, Στρούζου 7, Ελευθεριάδη 1, Γκιόκα 2, Καββαδία, Ασλή, Λάσκου 5, Δασκαλοθανάση, Πασχαλούδη 1, Κορκολή 7, Μαυρίδη, Μπόζιου 2.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (Ζωή Σούλιου): Φλώρου Β. 2, Κεχαγιά 7, Αθανασιάδου 6, Ψιανού, Ιωαννίδου, Στραβού, Αλεξανδρίδου, Γκιάτα, Καραγιώρου, Καραδήμου 1, Μωυσιάδου, Καπρινιώτη, Παρανόμου, Τσαμπατζή, Φλώρου Α. 8

Διαιτητές: Ανταλής – Ζήσης Δίλεπτα: 2-3 Πέναλτι: 3/5-4/4

ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 1 – ΛΕΩΝΙΔΑΣ 2 25-29

Τα πεντάλεπτα: 2-2, 6-5, 8-8, 10-12, 11-15 (ημχ.), 13-18, 17-21, 18-24, 21-25, 25-29

ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 1 (Κωνσταντίνος Τσαβδαρίδης): Κατσικώστας, Μπάρκας, Χατσατουριάν 2, Παναγιώτου 2, Κολεζάκης, Αντωνιάδης, Πετρουλάκος 5, Καλύβας 12, Παπαχαρτοφύλης 1, Παπαϊακώβου, Μανουσέλης 2, Κοντρός, Αλευρίδης, Χαριτωνίδης 1, Κοντοζαμάνης, Πρίφτης, Κατσάμπας, Γιαννούλης, Δαλγιαννάκης, Δικαιούλιας, Βαλκανάς.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ 2 (Γιώργος Καρασαββίδης): Οικονόμου, Βασιλείου 3, Βληκίδης 11, Καραφώτης, Κουτουλογένης 5, Γετσόπουλος 1, Χριστοδουλόπουλος, Τσορτέκης 1, Λόλας 2, Μάρης, Παπαδόπουλος, Λάμπρου 5, Πολυζωγόπουλος, Ρουσσάκης,. Γύζης.

Διαιτητές: Μιχαηλίδης – Χρόνης Δίλεπτα: 4-1 Πέναλτι: 2/3-4/5

ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΑΡΓΟΥΣ – ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 25-23

Τα πεντάλεπτα: 1-0, 4-3, 7-5, 10-8, 13-9 (ημχ.) 15-13, 17-14, 22-18, 22-20, 25-23

ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΑΡΓΟΥΣ (Χρήστος Δημήτρουλας): Μητσόπουλος, Ντάκαρης 1, Χιόνης Κ., Διονυσόπουλος 3, Αγγελόπουλος, Αππάς, Τσακίρης, Κωστούλας 4, Παπασπυρόπουλος 1, Ρούμπος 2, Χιόνης Γ. 14, Σουλτανίδης, Θεοφανόπουλος, Χρόνης, Καρκαγγέλης.

ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (Φώτης Παπουτσής): Μουραφέτλης, Δαιος, Μπιτέρνας, Σαμαράς, Δημητρίου Δ. 1, Τόσκας, Αθανασούλης, Γκαδίνης 1, Μουρατίδης 5, Λένος 3, Μπιλιούρης 6, Δρόσος, Δημητρίου Τ., Τζιάτζιος, Πετρίδης 5, Κασαπίδης 2.

Διαιτητές: Λεφάκης-Γιακαλής, Δίλεπτα: 1-0, Πέναλτι: 0/0-3/3

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ – ΕΣΝ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 24-27

Τα πεντάλεπτα: 1-3, 2-5, 3-5, 4-8, 6-10, 8-13 (ημχ.) 9-15, 12-17, 15-20, 17-22, 19-23, 24-27

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ (Νίκος Σαμαράς): Ζαφείρης Δ., Χατζόπουλος, Παπαδόπουλος 2, Γέτο, Γιαννουδάκης 1, Βερτζώνης 7, Γιαννουλάκης 1, Χριστόπουλος 1, Ζαφείρης Ν. 1, Θεοχάρης, Ασλανίδης 1, Ψάρρος 4, Κατάκαλος 1, Ζαχάρης 3, Πετσούνης,

ΕΣΝ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ (Γιώργος Δραγάζης): Βιλτανιώτης, Γκένας 8, Γλύκας 2, Ζαχαριάς, Καρούζος, Κιουλτσίδης 4, Κολλάσης, Κορκολής 7, Κούτρας, Μαργέτης 1, Νικολίνταης 1, Ρήγος, Ταμπάκος 4, Κετιμές 1.

Διαιτητές: Λεφάκης-Γιακαλής, Δίλεπτα: 6-4, Πέναλτι: 5/8-3/4

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 32-18

Τα πεντάλεπτα: 1-1, 7-4, 8-6, 10-10, 15-14 (ημχ), 16-15, 21-15, 24-15, 28-15, 32-18

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ (Στέφανος Βελιτσιάνος): Βάος, Βρεττός 2, Γκίτσας, Δημητρίου 8, Κουλακίδης, Λαγος 9, Μεταξάς 5, Μουσούλης 5, Παναγιωτίδης 3, Τσιλάκης 2, Ψωμάς.

ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Χρύσα Τσομπανίδου): Παπαχρήστος 1, Σαμαράς, Μισουλίδης 1, Πλιάκης 1, Δουμπλής, Α. Τσούλιας 3, Θ. Τσούλιας 3, Διμολλάρη 6, Τζέλη 2, Βούλας 2, Φίλιος, Διαμαντόπουλος.

Διαιτητές: Χρυσικόπουλος-Hassan, Δίλεπτα: 0-0, Πέναλτι: 0/0-1/1

ΕΣΝ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ – ΑΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Π/Π) 19-18

Τα πεντάλεπτα: 2-1, 4-4, 6-5, 9-7, 9-8 (ημ.), 12-10, 14-13, 16-15, 18-16, 19-18

ΕΣΝ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ (Γιώργος Δραγάζης): Ανδρεάδης 2, Απέργης, Γκιλάκης 6, Κολάσης, Κοσμόπουλος 5, Μαργέτης, Ματσούκης 2, Μπαρμπαρούσης, Φρ. Πάλλης, Χ. Πάλλης, Παπαναστασίου, Σπύρου, Στρατηγάκης 4, Χαλβατζής

ΑΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Βασίλης Σιαραβάς): Κ. Σιαραβάς, Β. Σιώμος 4, Βαγγελής 5, Παπανικολάου 1, Σκανδάλης, Χριστόπουλος, Κόκκας, Τσαμπαλάς 2, Σακκάς 4, Γκόγκος, Κουρουζίδης, Φίλης, Παπαδόπουλος, Πλακατούρας 1, Αλ. Σιαραβάς 1, Φ. Σιώμος, Αρλέτος

Διαιτητές: Μπράμου, Κουριώτης. Δίλεπτα: 2-1 Πέναλτι: 4/5-2/3

Ο.Φ.Ν.ΙΩΝΙΑΣ – ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΑΡΓΟΥΣ 26-32

Τα πεντάλεπτα: 2-5, 4-8, 6-9, 10-12, 12-14, 14-16 (ημχ.) 18-18, 20-19, 25-23, 30-25, 32-28, 36-32

Ο.Φ.Ν.ΙΩΝΙΑΣ (Γιώργος Μπενιάς): Stefani, Σαλαμάς, 8 Δανέζης 13, Γκόμπλιας 5, Χειμωνίδης 2, Αργυράκης 1, Ηλιόπουλος, Babe, Χρυσολώρας 7.

ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΑΡΓΟΥΣ (Χρήστος Δημήτρουλας): Χρόνης 6, Μπόλιαρης 2, Μπελιτσιάνης 3, Ντούρος, Μιχαλόπουλος, Mujic 8, Σχοινοχωρίτης 11, Χατζηκωνσταντίνου, Σκούρας 2, Θεοφανόπουλος.

Διαιτητές: Γιακαλής-Λεφάκης, Δίλεπτα: 1-0, Πέναλτι: 1/1-0/0

ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ-ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 29-24

Τα πεντάλεπτα: 1-2, 3-3, 8-6, 11-8, 18-11 (ημχ), 21-15, 24-17, 27-19, 28-20, 29-24

ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ (Δέσποινα Τσερέπη): Κουτουκλέρ, Μουλάκη, Μπαμπινή, Σαββίδου, Τσιρκινίδου 1, Χατζηευστρατίου 12, Ζανίδου 10, Ιωσηφίδου, Σιδηροπούλου 1, Πολιτίδου 1, Ροδουνικλή 2, Πετρίδου 2.

ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Χρύσα Τσομπανίδου): Μαλλέ 2, Τρούλη, Παναγιωτίδου, Καραταγλή, Σιδηρή, Πνευματικού 1, Παπαγεωργίου 3, Βασιλειάδου, Γουρίδου 2, Τοπαλτίζκη 3, Αλεξίκου 12, Γιαλιά.

Διαιτητές: Χρυσικόπουλος-Hossan, Δίλεπτα: 1-2, Πέναλτι: 0/0-0/0.

ΦΙΛΩΤΑΣ-ΕΑΧ ΧΑΝΙΩΝ 28-16

Τα πεντάλεπτα: 1-0, 3-1, 8-2, 10-3, 14-4 (ημχ), 15-6, 16-8, 21-12, 25-16, 28-16

ΦΙΛΩΤΑΣ (Ελευθέριος Ελευθεριάδης): Ανεστάκη. Γ. Βασιλείου 5, Ε. Βασιλείου 6, Καντζελόγλου, Κουντουρατζή 1, Πετράκη 2, Σεβαστιάδου 7, Σταγγόλη 2, Β. Ταφάκη 4, Π. Ταφάκη, Τόϊτου 1, Τριανταφυλλίδου.

ΕΑΧ ΧΑΝΙΩΝ (-): Βασσάλου, Χάνκοβα, Σαρτζετάκη, Γιαννακοπούλου 1, Σταματεράκη, Μυλωνά, Τοχμαχίδου 1, Καραγκεζίδη 6, Βογιατζάκη, Σπανουδάκη, Στρατούδη, Χατζηβασιλείου, Αγγελάκη 1, Καραγκιοζάκου, Μ. Καϊλίδου 1, Β. Καϊλίδου 5.

Διαιτητές: Hossan-Χρυσικόπουλος, Δίλεπτα: 1-0, Πέναλτι: 0/2-1/4.

ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 2 – LARISSA HANDBALL CLUB (Π/Π) 38-45

Τα πεντάλεπτα: 1-4, 5-8, 9-12, 14-18, 18-24 (ημ.), 20-29, 25-32, 29-35, 33-39, 38-45

ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 2 (Κώστας Κότσιρας): Βαρδαξόπουλος 9, Βασιλακάκης, Βασιλείου 10, Βουκλαρής 6 , Φλώρος 1, Καρδαμπίκης 2, Πολυχρόνης 2, Σακελλαρίου 1, Τζιτζής 1, Χατζηπαυλής 7.

LARISSA HANDBALL CLUB (Βασίλης Γκουράβας): Φλέγγας, Δρακώτος 6, Έξαρχος 7, Κακαράντζας 1, Τικταπανίδης 4, Σακκάς, Καραλής 5, Χαδούλας 6, Δοντάς 8, Μπογδάνος, Γκουδάλας, Γκιουλέκας8.

Διαιτητές: Μπράμου, Κουριώτης. Δίλεπτα:0-3 Πέναλτι:1/6-0/1