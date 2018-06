Τελείωσε κι αυτό με τρόπο θρυλικό! Ο Ολυμπιακός με επική ανατροπή από 0-2 σε 3-2 στην σειρά των τελικών και νίκη 24-23 στον 5ο τελικό επί της ΑΕΚ, κατέκτησε το πρώτο ιστορικο πρωτάθλημα στην Handball Premier κάνοντας παράλληλα το νταμπλ! #osfpgr #osfp #olympiacossfp #olympiacossfpgr #olympiacos #handball #handballpremier #champions #iekalpha #omilosxinis #double

