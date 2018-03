Η απονομή του Κυπέλλου στον Ολυμπιακό (vid)

Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Δούκα 26-22 στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας και κατέκτησε το Πρώτο Κύπελλο Ελλάδας στην ιστορία του τμήματος χάντμπολ!osfp #osfpgr #olympiacos #olympiacossfp #Handball #handballpremier #greekcupf4_2017_18 #GreekCup #toprwto

A post shared by Olympiacos Piraeus (@olympiacossfp) on Mar 11, 2018 at 12:11pm PDT