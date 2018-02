Ανοίγει η αυλαία του F-4 Κυπέλλου γυναικών

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Final Four του Κυπέλλου Γυναικών επιστρέφει στην Κοζάνη μετά από 19 χρόνια, αφού το 1o Final Four στην ιστορία του θεσμού πραγματοποιήθηκε την περίοδο 1998-1999, ενώ πέρσι στο ίδιο γήπεδο διοργανώθηκε με επιτυχία το 15o Final Four του Κυπέλλου Ανδρών.

Το πρωί της Πέμπτης 22 Φεβρουαρίου 2018 ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων. Το εισιτήριο κοστίζει 10 ευρώ και ισχύει για δύο ημέρες- τρεις αγώνες

Έχουν εκδοθεί 2.250 εισιτήρια, 1.350 μπλε χρώματος για τις ανάγκες των φιλάθλων του ΠΑΟΚ και 900 λευκού χρώματος για τους φιλάθλους των ομάδων ΟΦΝ Ιωνίας, Φέτα Ήπειρος Αναγέννησης Άρτας και Φιλίππου Βέροιας.

Σημεία διάθεσης εισιτηρίων:

-Ένωση Σωματείων Χειροσφαίρισης Θεσσαλονίκης

(Εθνικό Γυμναστήριο Μίκρας 3, τέρμα Ν. Κρίνης)

-Ένωση Σωματείων Χειροσφαίρισης Δυτικής Μακεδονίας

(ΔΑΚ Αμυνταίου)

-Ένωση Σωματείων Χειροσφαίρισης Κεντρικής Μακεδονίας

(Περικλέους 2, Βέροια)

Ώρες: 09:00-15:00

-Κατάστημα «Γερμανός» της Κοζάνης

Την Παρασκευή και το Σάββατο πριν από τους αγώνες θα λειτουργήσουν εκδοτήρια έξω από το ΔΑΚ Λευκόβρυσης για τις ανάγκες των φιλάθλων.

Το πρόγραμμα

Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018

1ος ημιτελικός: 17:30 ΟΦΝ Ιωνίας- Φίλιππος Βέροιας (ΕΡΤ3)

2ος ημιτελικός: 20:00 ΠΑΟΚ RED LED – Φέτα Ήπειρος Αναγέννηση Άρτας (ΕΡΤ3)

Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2018

Τελικός: 18:00 (ΕΡΤ3)

Οι τελικοί του Κυπέλλου Γυναικών

31ος (19/2/2017) ΟΦΝΙ- Αναγέννηση Άρτας 37-17

30ος (14/2/2016) ΠΑΟΚ- ΟΦΝΙ 32-31

29ος (27/3/2015) ΟΦΝΙ- ΠΑΟΚ 24-19

28ος (11/5/2014) Αναγέννηση Άρτας- ΠΑΟΚ 20-22

27ος (9/3/2013) Αναγέννηση Άρτας- ΟΦ Νέας Ιωνίας 18-23

26ος (25/2/2012) Ορμή Λουξ- ΟΦ Νέας Ιωνίας 21-20

25ος (13/3/2011) ΟΦ Νέας Ιωνίας- Αναγέννηση Άρτας 26-23

24ος (21/3/2010) ΟΦ Νέας Ιωνίας- Ορμή Λουξ 17-18

23ος (22/2/2009) ΟΦ Νέας Ιωνίας- Ορμή Λουξ 20-30

22ος (24/2/2008) Αναγέννηση Άρτας- Ορμή Λουξ 27-26

21ος (13/5/2007) Ορμή Λουξ- Αναγέννηση Άρτας 26-23

20ος (30/4/2006) Ορμή Λουξ- Αναγέννηση Άρτας 26-33

19ος (14/5/2005) Αναγέννηση Άρτας- Θρίαμβος Ορμή 33-32

18ος (29/2/2004) Αναγέννηση Άρτας- Θρίαμβος Ορμή 31-24

17ος (6/4/2003) Θρίαμβος Ορμή- Αναγέννηση Άρτας 21-31

16ος (14/4/2002) Αναγέννηση Άρτας- Μακεδονικός 35-23

15ος (7/4/2001) Θρίαμβος Πατρών- Αναγέννηση Άρτας 22-39

14ος (14/5/2000) Αναγέννηση Άρτας- Φίλιππος Βέροιας 33-27

13ος (6/6/1999) Αναγέννηση Άρτας- ΟΦ Νέας Ιωνίας 32-25

12ος (22/5/1998) Αναγέννηση Άρτας- ΟΦ Νέας Ιωνίας 36-19

11ος (14/6/1997) Αθηναϊκός- Αναγέννηση Άρτας 28-27

10ος (24/5/1996) ΓΕ Βέροιας- Αναγέννηση Άρτας 33-29

9ος (24/5/1995) Αθηναϊκός- Αναγέννηση Άρτας 25-23

8ος (11/6/1994) Εθνικός Κοζάνης- ΑΣΕ Δούκα 16-25

7ος (12/4/1993) Αθηναϊκός- ΓΕ Βέροιας 15-18

6ος (21/6/1992) ΓΕ Βέροιας- Αναγέννηση Άρτας 33-22

5ος (27/4/1991) ΓΕ Βέροιας- ΑΣΕ Δούκα 22-19

4ος (2/6/1990) Άρης Θ.- ΓΕ Βέροιας 15-23

3ος (28/5/1989) ΓΕ Βέροιας- Άρης Νίκαιας 14-9

2ος (20/6/1988) ΟΦ Νέας Ιωνίας- Αθηναϊκός 13-14

1ος (21/6/1987) ΓΕ Βέροιας- Μέγας Αλέξανδρος Γιαννιτσών 19-13

Τα 15 Final Four του Κυπέλλου γυναικών:

1ο

5-6 Ιουνίου 1999, Κοζάνη

Ημιτελικοί:

Νέα Ιωνία-Φοίνικας Πάτρας 27-24

Αναγέννηση Άρτας-Φίλιππος Βέροιας 43-26

Μικρός Τελικός:

Φίλιππος Βέροιας-Φοίνικας Πάτρας 34-27

Τελικός:

Αναγέννηση Άρτας-Νέα Ιωνία 32-25

2ο

13-14 Μαΐου 2000, Νεάπολη Θεσσαλονίκης

Ημιτελικοί:

Αναγέννηση Άρτας-Μακεδονικός 24-21

Φίλιππος Βέροιας-Νέα Ιωνία 24-20

Μικρός τελικός:

Μακεδονικός-Νέα Ιωνία 23-16

Τελικός:

Αναγέννηση Άρτας-Φίλιππος Βέροιας 33-27

3ο

6-7 Απριλίου 2001, Πάτρα

Ημιτελικοί:

Θρίαμβος Πατρών-Μακεδονικός 21-19

Αναγέννηση Άρτας-Παναθλητικός 34-20

Τελικός:

Αναγέννηση Άρτας-Θρίαμβος Πατρών 39-22

4ο

13-14 Απριλίου 2002, Άρτα

Ημιτελικοί:

Αναγέννηση Άρτας-Παναθλητικός 39-24

Μακεδονικός-Νέα Ιωνία 25-20

Τελικός:

Αναγέννηση Άρτας-Μακεδονικός 35-23

5ο

5-6 Απριλίου 2003, Μίκρα

Ημιτελικοί:

Θρίαμβος Πατρών-Ελπίδες Δράμας 26-25

Αναγέννηση Άρτας-Νέα Ιωνία 25-22

Τελικός:

Αναγέννηση Άρτας- Θρίαμβος Πατρών 31-21

6ο

28-29 Φεβρουαρίου 2004, Πάτρα

Ημιτελικοί:

Αναγέννηση Άρτας-Νέα Ιωνία 31-18

ΑΣΕ Ορμή-Μακεδονικός 28-24

Τελικός:

Αναγέννηση Άρτας-ΑΣΕ Ορμή 31-24

7ο

13-14 Μαΐου 2005, Δράμα

Ημιτελικοί:

Αναγέννηση Άρτας- Ελπίδες Δράμας 33-17

ΑΣΕ Ορμή-Παναθλητικός 27-16

Τελικός:

Αναγέννηση Άρτας- ΑΣΕ Ορμή 33-32

8ο

29-30 Απριλίου 2006, Αμύνταιο

Ημιτελικοί:

ΑΣΕ Ορμή- Αθηναϊκός 32-30

Αναγέννηση Άρτας-Νέα Ιωνία 39-25

Τελικός:

Αναγέννηση Άρτας- ΑΣΕ Ορμή 33-26

9ο

12-13 Μαΐου 2007, Βέροια

Ημιτελικοί:

ΑΣΕ Ορμή-Ελπίδες Δράμας 32-14

Αναγέννηση Άρτας-ΓΣ Δράμας 47-14

Τελικός:

ΑΣΕ Ορμή-Αναγέννηση Άρτας 26-23

10ο

23-24 Φεβρουαρίου 2008, Γιαννιτσά

Ημιτελικοί:

Αναγέννηση Άρτας- Εθνικός Κοζάνης 41-19

ΑΣΕ Ορμή-Νέα Ιωνία 34-27

Τελικός:

Αναγέννηση Άρτας-ΑΣΕ Ορμή 27-26

11ο

21-22 Φεβρουαρίου 2009, Βύρωνας

Ημιτελικοί:

Νέα Ιωνία-Αναγέννηση Βύρωνα 34-29

ΑΣΕ Ορμή-Ελπίδες Δράμας-ΑΣΕ Ορμή 41-24

Τελικός:

ΑΣΕ Ορμή-Νέα Ιωνία 30-20

12ο

20-21 Μαρτίου 2010, Άρτα

Ημιτελικοί:

Νέα Ιωνία-Αναγέννηση Άρτας 29-26

ΑΣΕ Ορμή-Μακεδονικός 42-28

Τελικός:

ΑΣΕ Ορμή-Νέα Ιωνία 18-17

13ο

12-13 Μαρτίου 2011, Δαϊς

Ημιτελικοί:

Παναιτωλικός- Αναγέννηση Άρτας 25-26

ΟΦΝΙ- Ελπίδες Δράμας 33-19

Τελικός:

ΟΦΝΙ- Αναγέννηση Άρτας 26-23

14ο

13-14 Φεβρουαρίου 2016 Σπίτι του Χάντμπολ (Μίκρα Θεσσαλονίκης)

Ημιτελικοί:

ΠΑΟΚ- Αμύντας Αμυνταίου 24-15

ΟΦΝΙ- Αναγέννηση Άρτας 30-18

Τελικός:

ΠΑΟΚ- ΟΦΝΙ 32-31

15ο

18-19 Φεβρουαρίου 2017, Καματερό

Ημιτελικοί:

ΑΕΠ Πανόραμα- ΟΦΝΙ 15-38

ΓΑΣ Καματερού- Αναγέννηση Άρτας 17-31

Τελικός:

ΟΦΝΙ- Αναγέννηση Άρτας 37-17

Η Χρυσή Βίβλος του Κυπέλλου Ελλάδος

2017: Νέα Ιωνία

2016: ΠΑΟΚ

2015: Νέα Ιωνία

2014: ΠΑΟΚ

2013: Νέα Ιωνία

2012: ΑΣΕ Ορμή

2011: Νέα Ιωνία

2010: ΑΣΕ Ορμή

2009: ΑΣΕ Ορμή

2008: Αναγέννηση Άρτας

2007: ΑΣΕ Ορμή

2006: Αναγέννηση Άρτας

2005: Αναγέννηση Άρτας

2004: Αναγέννηση Άρτας

2003: Αναγέννηση Άρτας

2002: Αναγέννηση Άρτας

2001: Αναγέννηση Άρτας

2000: Αναγέννηση Άρτας

1999: Αναγέννηση Άρτας

1998: Αναγέννηση Άρτας

1997: Αθηναϊκός

1996: ΓΕ Βέροιας

1995: Αθηναϊκός

1994: ΑΣΕ Δούκα

1993: ΓΕ Βέροιας

1992: ΓΕ Βέροιας

1991: ΓΕ Βέροιας

1990: ΓΕ Βέροιας

1989: ΓΕ Βέροιας

1988: Αθηναϊκός

1987: ΓΕ Βέροιας

Τροπαιούχοι και φιναλίστ

Τίτλοι (σε παρένθεση φιναλίστ)

Αναγέννηση Άρτας: 10 (9): 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008.

ΓΕ Βέροιας: 7 (0): 1987, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1996)

ΟΦ Νέας Ιωνίας: 4 (7): 2011, 2013, 2015, 2017

Ορμή Λουξ: 4 (5): 2007, 2009, 2010, 2012

Αθηναϊκός: 3 (1): 1988, 1995, 1996

ΠΑΟΚ: 2 (1): 2014, 2016

ΑΣΕ Δούκα: 1 (1): 1994

Μέγας Αλέξανδρος: 0 (1)

Φίλιππος Βέροιας: 0 (1)

Θρίαμβος: 0 (1)

Άρης Νίκαιας: 0 (1)

Άρης Θ.: 0 (1)

Εθνικός Κοζάνης: 0 (1)

Μακεδονικός: 0 (1)