Super Bowl: Κάνσας και Σαν Φρανσίσκο βάζουν στην «πρίζα» τις ΗΠΑ! (poll)

Μοιάζει με μια κλασική περίπτωση μιας φαινομενικά ασταμάτητης επίθεσης ενάντια σε μια αδιαπέραστη άμυνα. Υπό αυτή τη σκοπιά, το παιχνίδι της Κυριακής δεν θα μπορούσε να είναι πιο συναρπαστικό!

Οι αρχηγοί των Chiefs και των 49ers θα συναντηθούν στο Super Bowl LIV και το Hard Rock Stadium της Φλόριντα ετοιμάζεται να υποδεχθεί το σπουδαίο event, που θα μεταδοθεί ζωντανά σε περισσότερες από 180 χώρες και περιοχές και θα περιγραφεί σε σχεδόν 25 γλώσσες.

Ακόμα κι αν δεν ασχολείται όλος ο πλανήτης με τις εξελίξεις, την πορεία και την προετοιμασία των μεγάλων φιναλίστ, το παιχνίδι «φορτίζει» κάθε γωνιά του αθλητικού κόσμου, όπως δείχνουν οι αριθμοί!

Στα αμιγώς αγωνιστικά, το Kansas City, πρωταθλητής της AFC και με την επιθετικά υψηλή τάση στο παιχνίδι του, μοιάζει να είναι ελαφρώς το φαβορί. Τα χαρακτηριστικά τους είναι τέτοια που να προδιαθέτουν το κοινό υπέρ τους, όσον αφορά τις πιθανότητες, αλλά κανείς δεν πρέπει να ξεχνάει και το κίνητρο. Οι Chiefs βρίσκονται στον πρώτο τους τελικό έπειτα από 50 χρόνια, ενώ έχουν μόνο ένα Super Bowl στο παλμαρέ τους, το IV!

Ο quarterback τους, Patrick Mahomes, MVP του περσινού πρωταθλήματος θέλει να γίνει ο νεότερος που θα κάνει νταμπλ με τον τίτλο του Super Bowl, ενώ ούτως ή άλλως θα γίνει ο 5ος νεότερος που θα ξεκινήσει στον μεγάλο αγώνα.

«Θέλουμε πολύ να νικήσουμε. Για τους εαυτούς μας, αλλά και για την πόλη, ώστε να αισθανθεί την υπερηφάνεια και το πάθος που νιώθουμε κι εμείς στο γήπεδο με αυτή την ομάδα», δήλωσε ο ίδιος, ώστε να δώσει το σύνθημα.

Κι ο τρόπος για να… μη νικήσουν, είναι να βρει τις απαντήσεις στην τέλεια επίθεση μια αντίστοιχα τέλεια άμυνα! Οι 49ers έχουν 5 τίτλους Super Bowl και οι μόνοι που μπορούν να γίνουν «θρύλοι» σαν τους New England Patriots ή τους Pittsburgh Steelers.

Είναι δυνατοί σε άμυνα, αλλά κι επίθεση και ο quarterback Jimmy Garoppolo θέλει να πάρει την προσωπική του «εκδίκηση» από τον τραυματισμό στον τένοντα, που έκοψε τη φόρα που είχε πάρει το 2018 μαζί με την ομάδα του.

«Νομίζω ότι η συμπεριφορά, η αυτοπεποίθηση, πείτε το όπως θέλετε, αυτό είναι που χαρακτηρίζει μια ομάδα ως winner ή όχι», δήλωσε πριν τον τελικό ο ίδιος. Λαμβάνοντας τις ευχές του Tom Brady για ευχές, σίγουρα θα μπορεί να τη χρησιμοποιήσει, ούτως ώστε η ομάδα του να αποκτήσει το πνεύμα που περιέγραψε ως κατάλληλο για τη νίκη! «Δεν μου έστειλε κάτι περίπλοκο. Απλά ένα ‘νικήστε’».

Από την πλευρά τους, αμφότεροι οι προπονητές, ο Andy Reid των Chiefs και ο Kyle Shanahan από τους 49ers, έχουν βιώσει στο παρελθόν τη συγκίνηση του Super Bowl.

Ο Reid έχει τις περισσότερες νίκες όλων των εποχών ως προπονητής, δίχως έναν τίτλο Super Bowl ή NFL. Έχασε από τους Patriots στο Super Bowl XXXIX το 2005, όταν ήταν προπονητής των Philadelphia Eagles.

Πάντως, όταν ρωτήθηκε αν το γεγονός ότι δεν έχει κερδίσει ένα Super Bowl τον κράτησε ξύπνιο το βράδυ καθόλου, στη δεύτερη εμφάνισή του στο Super Bowl στα 21 χρόνια του ως προπονητής, έδειξε ψύχραιμος: «Η ζωή είναι μεγαλύτερη από αυτό».

"This team has built this over the last couple of years to get to this moment." @mmcglinch68 on how the #49ers got to #SBLIV-- step by step and brick by brick. pic.twitter.com/6G0BNxCQ1j

— San Francisco 49ers (@49ers) January 31, 2020