Tokyo 2020: Οι εντυπωσιακές φωτογραφίες από το Ολυμπιακό Στάδιο (pics)

Πριν αρκετά χρόνια, το 1964, οι Ιάπωνες "φιλοξενούν" στο Τόκιο, τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Στο Ολυμπιακό Στάδιο και στα αγωνίσματα του "βασιλιά" στίβου πάντα ξεχωρίζει ο νικητής στα 100μ ανδρών.

Τότε είχε γράψει ιστορία ο θρυλικός Αμερικανός Μπομπ Χέιζ που είχε κερδίσει στα 100μ αλλά είχε πάρει και πρωτάθλημα στο αμερικανικό ποδόσφαιρο.

Οι Αμερικανοί κερδίζουν 24 και οι Σοβιετοί 18 μετάλλια στο στίβο. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020 από τις χώρες που είχαν κερδίσει μετάλλια στο στίβο, το 1964, δεν θα δούμε την Σοβιετική Ένωση και γενικά τη Ρωσία, την Τσεχοσλοβακία που "έσπασε" στα δυο, την Δυτική Γερμανία που ενώθηκε με την Ανατολική.

Θα δούμε όμως τον νέο σταρ των 100μ να "αναγκάζει' τους χιλιάδες θεατές στο νέο Ολυμπιακό Στάδιο του Τόκιο να τον αποθεώνουν.

Θα είναι ο διάδοχος του Χέιζ, του Μπορζόφ, του Καρλ Λιούις, του Γκριν, του Μπόλτ και άλλων "αστέρων" και θα τερματίσει σ' ένα στάδιο στολίδι που μας παρουσιάζουν οι Ιάπωνες.

