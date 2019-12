Ο Τζόσουα πήρε πίσω τέσσερις ζώνες και εκδίκηση αλλά ο κόσμος του τα... χώνει άσχημα! (pics & vids)

Τον Ιούνιο, στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης ο Τζόσουα ηττήθηκε από τον Άντι Ρουίς Τζούνιορ.

Στo rematch της Σαουδικής Αραβίας, ο Βρετανός ύστερα από 12 γύρους πήρε τη νίκη, το αίμα του πίσω και κατέκτησε 4 ζώνες (WBA Super, IBF, WBO, και IBO βαρέων βαρών).

Για κάποιους, ο Τζόσουα εκτέλεσε άψογα τη στρατηγική του. Κάποιοι άλλοι όμως, πιο... ανελέητοι στην κριτική τους κατηγορούν τον άνθρωπο που έχει ηττηθεί μόλις μία φορά στην επαγγελματική του καριέρα ότι... απέφευγε να έρθει συχνά σε επαφή με τον αντίπαλό του (σ.σ. ο Ρουίς είναι ο μόνος που τον έχει νικήσει).

Κάποιος έγραψε στο λογαριασμό του στο twitter: «Ο Τζόσουα έτρεξε σ' έναν μαραθώνιο, σέβομαι τη στρατηγική, αλλά είναι εξαιρετικά βαρετό να το παρακολουθώ, όλη νύχτα, χωρίς πραγματικές γροθιές».

Ένας άλλος πρόσθεσε: «Τι βαρετός αγώνας, ο Τζόσουα τρέχει και κρατά τον Ρουίς Ruiz όλες τις γύρους. Λήστεψαν τον Ρουςί κι ο Τζόσουα είναι μια απάτη των βαρέων βαρών».

REDEMPTION

Anthony Joshua is champion once again after defeating Andy Ruiz Jr. by unanimous decision to become two-time heavyweight champion of the world. #JoshuaRuiz2 pic.twitter.com/nSKb5Rvyzq

— Sporting News (@sportingnews) December 7, 2019