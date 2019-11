ΟΣΦΠ: Ξεπέρασε τις 50.000 κάρτες φιλάθλου (pic)

Τις 50.000 έφτασε ο αριθμός της Κάρτας Φιλάθλου! Έτσι δυναμώνεις τον Θρύλο σου! Είμαστε ακόμα στην αρχή! Σας ευχαριστούμε για την στήριξη! Καθημερινή ενημέρωση στο www.olympiacossfp.gr Όσο περισσότεροι, τόσο ισχυρότεροι! #osfp #olympiacos #olympiacossfp #members #fans #KartaMelous #KartaFilathlou

A post shared by Olympiacos Piraeus (@olympiacossfp) on Nov 19, 2019 at 2:09am PST