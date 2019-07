5 + 1 πράγματα που πρέπει να γνωρίζεις για το φετινό Spetses mini Marathon (pics)

Υπάρχουν πραγματικά πολλοί λόγοι για να πάρεις την απόφαση να ταξιδέψεις στις Σπέτσες στις αρχές Οκτωβρίου και να πάρεις μέρος στον αγώνα που πλέον έχει μεταβληθεί σε θεσμό, αλλά εμείς ξεχωρίσαμε τα 5 + 1 πράγματα που πρέπει να γνωρίζεις και σίγουρα θα σε πείσουν να πάρουν το δελφίνι ή τον δρόμο ως την Κόστα και να ζήσεις τις μοναδικές στιγμές που μόνο το Spetses mini Marathon μπορεί να προσφέρει.

5. Οι κολυμβητικές διαδρομές είναι πολλές και ταιριάζουν σε όλες τις προτιμήσεις των αθλητών, είτε είναι έμπειροι είτε τώρα κάνουν τα πρώτα τους βήματα. Η αρχή γίνεται με τον αγώνα του 1,5Κ που ξεκίνησε πέρσι και κέρδισε πολλούς φίλους, ενώ υπάρχει πάντα ο αγαπημένος αγώνας των 3Κ από την Κόστα ως τις Σπέτσες. Για τους τολμηρούς και τους προπονημένους, ο αγώνας των 5Κ από τις Σπέτσες ως την Κόστα και επιστροφή στις Σπέτσες, αποτελεί τη μεγάλη πρόκληση. Κι όλα αυτά, συνδυάζονται με την τιμή και τη χαρά, να σταθείς στη γραμμή της εκκίνησης δίπλα στην elite των Ελλήνων κολυμβητών όπως ο Γιάννης Δρυμωνάκος, ο Στέφανος Δημητριάδης, o Απόστολος Χρήστου, ο Δημήτρης Κουλούρης και η Νόρα Δράκου.

4. Το Νοέμβριο έρχεται ο Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας και η διαδρομή των 25Κ στο Spetses mini Marathon αποτελεί ένα εξαιρετικό long run στο πλαίσιο της προετοιμασίας σου. Υπάρχουν επίσης οι αγώνες των 5Κ που είναι πλέον και επίσημα μέρος του Garmin Run Series με αγώνες σε όλη την Ευρώπη καθώς και των 10Κ, με μία μοναδική διαδρομή δίπλα στη θάλασσα και τα πεύκα που δεν συναντάς πουθενά αλλού στην Ελλάδα. Θα έχεις και την ευκαιρία να τρέξεις μαζί με τους κορυφαίους δρομείς της χώρας μας, Κώστα Γκελαούζο, Χριστόφορο Μερούση, Μιχάλη Καλομοίρη και Αναστασία Μαρινάκου.

3. To Spetses mini Marathon μετατρέπει στις Σπέτσες στον απόλυτο προορισμό, καθώς εκτός από τους αγώνες, υπάρχουν και πολλές άλλες ξεχωριστές εκδηλώσεις, στις οποίες μπορούν να πάρουν μέρος όλοι οι επισκέπτες. Ξεκινώντας το βράδυ της Παρασκευής με το Blue Hour Yoga από την Αλεξάνδρα Ρίζου και συνεχίζοντας με το Spetses SUP event by BIC® το οποίο σου δίνει την ευκαιρία να δοκιμάσεις το εξαιρετικό αυτό άθλημα, καθώς και το Melissa Pasta Night, το βράδυ του Σαββάτου, με τις εξαιρετικές λιχουδιές αλλά και τους απαραίτητους υδατάνθρακες για τους αγώνες της επόμενης μέρας.

2. Το Spetses mini Marathon ξεχωρίζει γιατί προσφέρει αγώνες και για όλη την οικογένεια. Τα παιδιά από νηπιακή ηλικία μπορούν να πάρουν μέρος στο My First Spetses mini Marathon, απόστασης 500 μέτρων, αλλά και σε αγώνες τρεξίματος για μαθητές δημοτικού, ώστε να μυηθούν στον αθλητισμό και ν΄ αγαπήσουν την άθληση. Κι εκτός από το τρέξιμο υπάρχει και παιδικός κολυμβητικός αγώνας 150 και 300 μέτρων ώστε οι επιλογές να είναι πολλές και διαφορετικές. Η αγάπη για τα παιδιά μπορεί να εκφραστεί και με τη στήριξη του Συλλόγου Αμυμώνη προαιρετικά στο πλαίσιο των παιδικών αγώνων που είναι ένας Πανελλήνιος Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με Προβλήματα Όρασης & Πρόσθετες Αναπηρίες και ασχολείται με παιδιά.

1. Το Spetses mini Marathon εκτός από τις αθλητικές ευαισθησίες έχει και κοινωνικές και στο πλαίσιο της αλληλεπίδρασής και της προσφοράς στην τοπική κοινωνία των Σπετσών, εξασφάλισε μία πλήρη υποτροφία δύο ετών ύψους €5.000 στα εκπαιδευτήρια ΙΕΚ ΣΒΙΕ, στον τομέα του Αθλητισμού ή του Τουρισμού, για έναν Σπετσιώτη ή μια Σπετσιώτισσα, προκειμένου να ενισχύσει τη νεολαία του νησιού. Επιπλέον, ενδυναμώνοντας ακόμη περισσότερο αυτή την πρωτοβουλία και απευθυνόμενο σε όσο το δυνατόν, μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας των Σπετσών, αποφασίστηκε να δοθεί 50% έκπτωση σε κάθε ειδικότητα των εκπαιδευτηρίων ΙΕΚ ΣΒΙΕ, σε όλους τους Μεταλυκειακούς αποφοίτους του Δήμου Σπετσών αλλά και σε όλους τους συμμετέχοντες του Spetses mini Marathon θα υπάρχει έκπτωση 45% για διετής σπουδές.

+1. Η bwin, μετά το Spetsathlon, θα είναι Grand Sponsor στο Spetses mini Marathon και αυτό αναμένεται να απογειώσει την ήδη επιτυχημένη διοργάνωση. Η στρατηγική της bwin είναι να στηρίζει τέτοιους αγώνες που προάγουν τον κλασικό αθλητισμό και το ευ αγωνίζεσθαι και εσύ δεν έχεις παρά να ετοιμάσεις βαλίτσες και να την ακολουθήσεις.

Κι αν δεν σου φτάνουν όλοι οι παραπάνω λόγοι, υπάρχει κι ένας ακόμα να σε κάνει να βιαστείς για να κάνεις την εγγραφή σου. Οι τιμές της χαμηλής περιόδου λήγουν στις 31 Αυγούστου και πρέπει να βιαστείς προκειμένου να εξασφαλίσεις το καλύτερο πακέτο, καθώς αναμένεται να είναι πολλοί αγώνες sold out!

Μην χάνεις λοιπόν χρόνο και κάνε την εγγραφή σου εδώ. Το Spetses mini Marathon σε περιμένει!