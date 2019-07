Gwangju 2019: Το 8ο μετάλλιο της Πελεγκρίνι στα 200μ! (vid)

Τα 8 μετάλλια στα 200μ ελεύθερο σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα έφτασε η Φεντερίκα Πελεγκρίνι.

Η Ιταλίδα που σε λίγες ημέρες θα κλείσει τα 31 της χρόνια κέρδισε το 4ο της χρυσό στα 200μ στη διοργάνωση της Νοτίου Κορέας!

Την Φεντερίκα την γνωρίσαμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 όπου πήρε το ασημένιο μετάλλιο στα 200μ που ήταν και το πρώτο της σε μεγάλη διοργάνωση!

Ακολούθησαν 8 Παγκόσμια Πρωταθλήματα όπου κέρδισε ισάριθμα μετάλλια.

Η Φεντερίκα Πελεγκρίνι θριάμβευσε ξανά με 1:54.22 και εδραίωσε τη θέση της ως η κορυφαία όλων των εποχών στο αγώνισμα!

Τα αποτελέσματα του τελικού στα 200μ. ελεύθερο γυναικών:

1. Φεντερίκα Πελεγκρίνι (Ιταλία) 1:54.22

2. Αριάρνε Τίτμους (Αυστραλία) 1:54.66

3. Σάρα Σιέστρεμ (Σουηδία) 1:54.78

4. Σιομπάν Χάουγκι (Χονγκ Κονγκ) 1:54:98

5. Τζουνσουάν Γιανγκ (Κίνα) 1:55.43 (παγκόσμιο ρεκόρ νεανίδων)

6. Πένι Όλεκσιακ (Καναδάς) 1:56.59

7. Σαρλότ Μπονέ (Γαλλία) 1:56.95

8. Ρίο Σιράι (Ιαπωνία) 1:57.14

What a day so far for as World Record holder Federica Pellegrini makes it two gold medals from two for the Southern European nation as she takes out the Women’s 200m Freestyle in 1:54.22 #Swimming #FINAGwangju2019 pic.twitter.com/D5mXpHSus1

— FINA (@fina1908) July 24, 2019