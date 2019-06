4 πράγματα που πρέπει να ξέρεις για τη Regatta (pics)

Ο Διεθνής Αγώνας Κλασικών και Παραδοσιακών Σκαφών Σπετσών (Spetses Classic Yacht Regatta, SCYR) –ο δημοφιλέστερος αγώνας στο είδος του στη χώρα μας, με διοργανωτή το Ναυτικό Όμιλο Ελλάδας– έρχεται στις Σπέτσες.

Από τις 27 έως τις 30 Ιουνίου, το νησί θα γεμίσει με ιστιοπλόους, αλλά και τουρίστες που θα παρακολουθήσουν από τη στεριά τον απόλυτο αγώνα κλασικών και παραδοσιακών σκαφών.

Εμείς δεν χάσαμε καιρό και συγκεντρώσαμε όσα πρέπει να μάθεις για τη Regatta πριν πατήσεις το πόδι στου στην Ντάπια.

Η διοργάνωση γίνεται 9 ετών

Ο Διεθνής Αγώνας Κλασσικών και Παραδοσιακών Σκαφών Σπετσών (Spetses Classic Yacht Regatta, SCYR) ξεκίνησε το 2011 και αποτελεί, έκτοτε, τον δημοφιλέστερο αγώνα στο είδος του στην Ελλάδα, αλλά και έναν από τους σημαντικότερους στη Μεσόγειο. Διοργανώνεται κάθε καλοκαίρι από τον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος και τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Σπετσών και με την υποστήριξη του Ναυτικού Ομίλου Σπετσών. Φέτος, όπως είπαμε, θα διεξαχθεί από τις 27 έως τις 30 Ιουνίου και θα μας βρει όλους εκεί.

Ο αγώνας είναι εξαιρετικά σημαντικός

Κάθε χρόνο συμμετέχουν ιστορικά σκάφη και εξαιρετικοί αθλητές που έχουν διακριθεί παγκοσμίως, καθιστώντας τον αγώνα Spetses Classic Yacht Regatta 2019, έναν από τους σημαντικότερους αγώνες που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα. Κομβικό σημείο του Αγώνα παραμένει η διεθνής καινοτομία του να αγωνιστούν κλασσικά σκάφη, ελληνικά παραδοσιακά καΐκια και λατίνια ταυτόχρονα σε έναν ιστιοπλοϊκό αγώνα. Μερικά από τα πιο φημισμένα καΐκια της χώρας, όπως η Φανερωμένη, η Παναγιά της Τήνου, η Αλκυόνη, ο Αίολος Σπετσών, ο Νότιος Ανεμος, η Αφρόεσσα, ο Στρατής, η Μαρίδα, ο Αγ. Γεώργης που έχουν ναυπηγηθεί στα παραδοσιακά καρνάγια του Περάματος, της Σύρου, της Κοιλάδας και των Σπετσών έχουν συμμετάσχει στον μεγαλύτερο αγώνα κλασσικών σκαφών στην Ελλάδα.

Η bwin είναι για πρώτη φορά χορηγός

Για πρώτη χρονιά, η bwin θα αποτελέσει χορηγό στο Spetses Classic Yacht Regatta. Η στρατηγική της bwin είναι να στηρίζει τέτοιους σημαντικούς αγώνες που προάγουν τον κλασικό αθλητισμό και το ευ αγωνίζεσθαι.

Με τη bwin στο πλευρό της, η φετινή Regatta αναμένεται να είναι η καλύτερη που διοργανώθηκε ποτέ.

Έρχονται και νέα δεδομένα

Εκτός από τις συναρπαστικές αγωνιστικές δράσεις του τετραημέρου, φέτος θα εμπλουτιστεί ακόμα περισσότερο ο ιδιαίτερα επιτυχημένος θεσμός του Race Village που πέρυσι αποτέλεσε πόλο έλξης τόσο για τους πολυάριθμους επισκέπτες του νησιού όσο και για τους συμμετέχοντες στο SCYR, με το σύνολο των απονομών του θεσμού να πραγματοποιείται στην κεντρική πλατεία του νησιού. Παράλληλα, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε μοναδικά διαδραστικά activations που θα έχουν εμπνευστεί οι χορηγοί του Αγώνα. Μία ακόμα φετινή καινοτομία του Spetses Classic Yacht Regatta είναι η συνεργασία με το Sailors for the Sea, τον μοναδικό διεθνή οργανισμό πιστοποίησης Ναυταθλητικών Αγώνων ως «καθαρών αγώνων». Στόχος της συνεργασίας αυτής είναι να συμμετάσχει ο αγώνας στο πρόγραμμα Clean Regattas λαμβάνοντας πιστοποίηση gold από το Sailors for the Sea ως ένας αειφόρος αγώνας που δεν επιβαρύνει το περιβάλλον.

Ακόμη να ετοιμάσετε βαλίτσες;