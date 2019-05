Όλα έτοιμα για το Run Together Thessaloniki – Συνεχίζονται οι εγγραφές

Λίγες μέρες έμειναν για την έναρξη του “Run Together powered by INTERSPORT and SAUCONY” που θα διεξαχθεί για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή 5 Μαΐου στις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ με εκκίνηση στις 10:30 το πρωί.