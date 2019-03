Ο Κύργιος πετά την σπασμένη ρακέτα του σε φαν των Celtics στην εξέδρα (vid)

Ανεξάντλητος είναι ο Νικ Κύργιος. Ο Ελληνοαυστραλός τενίστας συνεχίζει τον αγώνα του για να εξασφαλίσει μια θέση στους "8" του Miami Open αλλά σπάει ρακέτες και κάνει δώρα!

Ο φακός... έπιασε τον Κύργιο να πετάει την σπασμένη του ρακέτα στην εξέδρα σε φαν των Boston Celtics! Ο τελευταίος δεν πιστεύει αυτό που έγινε και έχει... τρελαθεί!

Όλοι αποθεώνουν τον Νικ αλλά ένας είναι ο τυχερός. Είναι αλήθεια. Δεν "κράζει" μόνο τους θεατές αλλά τους δίνει και δώρα... Καλό πάντως είναι να βγει σε δημοπρασία η ρακέτα!

Day. Made.@celtics fans look out for their own @NickKyrgios #MiamiOpen pic.twitter.com/ZIrEpmRMnM

— Tennis TV (@TennisTV) March 26, 2019