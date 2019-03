Στο επίκεντρο η αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στον αθλητισμό (pics)

Με μια φαντασμαγορική εκδήλωση, παρουσία του υφυπουργού Αθλητισμού Γιώργου Βασιλειάδη, του Δημάρχου Νέας Σμύρνης Σταύρου Τζουλάκη, της τ. Υπουργού κ. Φάνη Πάλλη Πετραλιά, Ολυμπιονικών και πολλών επίσημων προσκεκλημένων που έλαβε χώρα στην κατάμεστη από κόσμο αίθουσα εκδηλώσεων του Ψηφιακού Μουσείου Σμύρνης - Νέας Σμύρνης, η επικεφαλής του MAKE PLACE FOR ONE MORE WOMAN Βούλα Κοζομπόλη και οι συνεργάτες της, τίμησαν κορυφαίες προσωπικότητες του αθλητισμού για την συνεισφορά τους στην αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στο αθλητικό γίγνεσθαι της χώρας.

Το Make Place for One More Woman είναι ένα πρόγραμμα όπου ενώνουν τις δυνάμεις τους Ολυμπιονίκες, διακριθείσες αθλήτριες, μέλη του Ολυμπιακού κινήματος, διοικητικά στελέχη του αθλητισμού και προσωπικότητες εγνωσμένου κύρους, με απώτερο σκοπό να «δημιουργήσουμε χώρο για μια ακόμη γυναίκα»! Το πρόγραμμα ήταν μία έμπνευση της Προέδρου του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών της Βούλας της Κοζομπόλη απόρροια της βράβευσής της από την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή με τον έπαθλο «Γυναίκα & Αθλητισμός του 2015» για την Ευρωπαϊκή Ήπειρο.

Mετά από 3 χρόνια δράσεων, εκδηλώσεων και συνεργιών η εκτελεστική επιτροπή του προγράμματος αποφάσισε την διοργάνωση των 1ων Make Place For One More Woman Awards κατά την οποία τιμήθηκαν για την συνεργασία τους ως προς την εκπλήρωση των στόχων του προγράμματος και την συνεισφορά τους στην αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στο αθλητικό γίγνεσθαι της χώρας, οι ακόλουθες προσωπικότητες:

 Τατιάνα Καββαδία, Ολυμπιονίκης Καλαθοσφαίρισης, έχει εκπονήσει το We Love Basketball for girls, μέσω των οποίων παρακινούνται μικρά κορίτσια να ασχοληθούν και εξελιχθούν στο άθλημα του μπάσκετ

 Τζωρτζίνα Ξένου και Μαρίζα Σουμπασάκη, Μαμά και κόρη πρωταθλήτριες και Προπονήτριες Karate, αναδεικνύουν την δύναμη των γυναικών μέσα από την προσωπική τους περιπέτεια.

 Δήμητρα Κοροκίδα, Παραολυμπιονίκης Σφαίρας, με δράσεις στη προπονητική και την επιχειρηματικότητα που μας εμπνέουν να μην εγκαταλείπουμε ποτέ τις προσωπικές μας μάχες, αφού η ίδια είναι προπονήτρια taekwondo σε ομάδα αρτιμελών.

 Στέλλα Λαζάρου, Πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης, με υποδειγματική διοίκηση επί σειρά ετών αθλητικού οργανισμού από γυναίκα.

 Βασίλης Μηνούδης, Παλαίμαχος Αθλητής Πετοσφαίρισης, με πολλές δράσεις και ενέργειες με στόχο την μεγαλύτερη συμμετοχή γυναικών στο άθλημα και την ίση μεταχείρηση των γυναικών.

 Ξένια Αργειτάκη, Παλαίμαχη αθλήτρια του στίβου, κάτοχος διδακτορικού διπλώματος και η πρώτη εκλεγμένη γυναίκα στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, αντιπρόεδρος του ΣΕΓΑΣ και Πρόεδρος της επιτροπής της ΕΟΕ « Αθλητισμός και γυναίκα».

 ‘Εφη Ζίκουλη, υπήρξε πρωταθλήτρια στο taekwondo. Σήμερα είναι ιδρύτρια και Γ. Διευθύντρια της sports traveler 76 Ltd και είναι η μοναδική Ελληνίδα/Ελληνας δημοσιογράφος σε Παγκόσμια επιτροπή ΜΜΕ , συγκεκριμένα Αντιρόεδρος της Επιτροπής ΜΜΕ της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας taekwondo.

 Ιωάννα Μωραΐτη, Παλαίμαχη αθλήτρια του Πινγκ πονγκ με Μεσογειακές και Βαλκανικές διακρίσεις, κάτοχος διδακτορικού διπλώματος και τα τελευταία χρόνια διευθύντρια στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

 Γεωργία Φυρίγου, υπήρξε Πρωταθλήτρια υδατοσφαίρισης και κολύμβησης καθώς και προπονήτρια καταδυσεων και επι σειρά ετων κατέχει διευθυντικές θέσεις τόσο στην Παγκόσμια Ομοσπονδια FINA όσο και την Πανευρωπαική Ομοσπονδία LEN.

 Χριστίνα Γαλανοπούλου, υπήρξε αθλήτρια του στίβου και επικεφαλής σε πολλές εθελοντικές δράσεις και τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργήσει την δική της ομάδα κοριτσιών girls team Γαλανοπούλου με στόχο να εμφυσήσει στα μικρά κορίτσια τις αξίες του Ολυμπισμού και του εθελοντισμού.

 Ερασμία Λάσκαρη, έφορος των Γυναικείων Εθνικών Ομάδων, είναι η γυναίκα με πρωτοβουλία της οποίας δομήθηκε η συνεργασία της ΟΧΕ με το make place for one more woman. Σε συνεργασία με το διοικητικό συμβούλιο της ΟΧΕ αναλαμβανει πρωτοβουλίες και θλοποιεί πρωτοποριακές δράσεις όπως την εκμάθηση χαντμπωλ στα κορίτσια του Χατζηκυριάκειου Ιδρύματος.

 Οι παίκτριες της Εθνικής Ομάδας Beach Handball Μάγδα Κεπεσίδου, Νικολίνα Κεπεσίδου, Ποιμενίδου Ελένη, Κερλίδη Έλενα και Δημητρίου Αποστολίνα έτυχαν ειδικής βράβευσης αφού κατέκτησαν το Παγκόσμιο Πρωταθλήμα Beach Handball στο Καζάν φέρνοντας την μεγαλύτερη διάκριση για το άθλημα σε επίπεδο τόσο γυναικών, όσο και ανδρών

Κατά την έναρξη της εκδήλωσης ομιλίες απεύθυναν προς το κοινό ο Νομικός Σύμβουλος του προγράμματος κ. Γιώργος Μπουλούκος, η υποδιευθύντρια του Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής Εκεχειρίας κα Ντόρα Πάλλη και η Μαραθονοδρόμος-Επιχειρηματίας κα Κατερίνα Κατώπη, οι οποίες ανέπτυξαν τα θέματα της ισότητας των γυναικών στον αθλητισμό, την κατάργηση των στερεοτύπων, το sponshorship και την γυναικεία επιχειρηματικότητα σε σχέση με τον αθλητισμό.

Ο Υφυπουργός Αθλητισμού κ. Γιώργος Βασιλειάδης κατά τον χαιρετισμό του εξέφρασε την χαρά του για την εξέλιξη του προγράμματος ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ποσόστωση φύλου που ψηφίστηκε στο πρόσφατο αθλητικό Νομοσχέδιο και την θετική επίδραση που θα έχει στην αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην διοίκηση του αθλητισμού.



Η εκδήλωση διοργανώθηκε με την πολύτιμη συνεργασία του Δήμου Νέας Σμύρνης, ενώ ο Δήμαρχος Νέας Σμύρνης Σταύρος Τζουλάκης ευχαρίστησε όλες τις κυρίες που παραβρέθηκαν στην εκδήλωση και σαν νέες Καλλιπάτειρες προσφέρουν τα μέγιστα στον αθλητισμό και στην κοινωνία. Τόνισε, επίσης, την μεγάλη σημασία και τον ιδιαίτερο ρόλο της γυναίκας σε όλα τα πεδία δράσης (οικογένεια, πολιτική, επιστήμες, τέχνη, αθλητισμός) και πρόσθεσε την πρόθεση του Δήμου να σταθεί δίπλα σε κάθε γυναικεία πρωτοβουλία και προσπάθεια.



Μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης η επικεφαλής του προγράμματος κα Βούλα Κοζομπόλη προέβει στην ακόλουθη δήλωση: «Τα Make Place For One More Woman Αwards γίνονται πλέον θεσμός, ώστε να τιμάται και να αναδεικνύεται το έργο κείνων που συμβάλλουν ώστε να κάνουμε χώρο για ακόμη περισσότερες γυναίκες στον αθλητισμό. Ευχαριστώ θερμά καταρχάς τους συνεργάτες μου για την υλοποίηση της εκδήλωσης, τον υφυπουργό για την παρουσία του, τον Δήμαρχο Νέας Σμύρνης για την συνδιοργάνωση και να συγχαρώ για μία ακόμη φορά όλες τις προσωπικότητες που βραβεύτηκαν».

Την πρωτοβουλία για την διοργάνωση των 1ων Make Place For One More Woman Awards στο Ψηφιακό Μουσείο Νέας Σμύρνης και την ευθύνη της οργάνωσης ανέλαβαν οι παλαίμαχες διεθνείς κολυμβήτριες του Πανιωνίου κα Χριστίνα Ανδρέου και Κατερίνα Σαραντοπούλου.